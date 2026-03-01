8 Mart’a özel atölye ve tur

Yunis ALAÇAM

İstanbul Modern 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadın ziyaretçileri ücretsiz ağırlayacak.

Bu özel günde, sergiler, rehberli turlar ve müzenin tüm mekânları, kolektif bir düşünme ve paylaşma alanına dönüşecek. ‘Tüm Renklerin Aryası’ başlıklı sergi, Türkiye’nin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy’un tiyatro, resim ve sahne pratiğini izlenimcilerle buluşturuyor.

8 Mart’ta saat 14.00’te düzenlenecek ücretsiz rehberli turla kadın ziyaretçiler Berksoy’un disiplinler arası yaratıcılığının izini sürecek. İstanbul Modern’in dokuzuncu koleksiyon sergisi olan ‘Yüzen Adalar’ saat 15.30’da rehber eşliğinde katılımcıları bir tura çıkaracak. Rehberli tur seçkideki kadınların üretimine odaklanarak koleksiyonun çok sesliliğini irdelemeyi hedefliyor. Ayrıca Hip Hop Ladies Turkey ekibi saat 16.00’da katılımcılarla dans atölyesi gerçekleştirecek. Kadınlar dansın özgün ritimleriyle yaratıcılıklarını keşfedecek.