8 Mart’ta binlerce kadın Kadıköy’de yürüdü

İstanbul 8 Mart Kadın Platformunun çağrısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadıköy Boğa’da toplanan binlerce kadın ve LGBTİ+, İskele Meydanı'na yürüdü.

Kadınlar, saat 13:00'te başlayan yürüyüşte "Yoksulluğa, şiddete, sömürüye ve savaşa karşı kadınlar isyandayız" pankartı açtı.

"AİLE YILI DEĞİL, MÜCADELE YILI"

Eylemde, "Fatma Nur ve Hifa'ya ne oldu?", "Yoksulluk ve şiddet kaderimiz değil", "Aile yılı değil, mücadele yılı; katledilen kız kardeşlerimiz için buradayız", "Bizlere zammın ‘z’sini vermeyenlere karşı mücadelemizin mirasıyla geldik", "Bahar Taş’a ne oldu?", "İstismarcıları koruyan karanlık düzene karşı mücadelemiz var" ve "Kadın cinayetleri politiktir" yazılı dövizler taşıdı.

DÜNYADA DİRENEN KADINLARA SELAM GÖNDERİLDİ

Yürüyüş boyunca "Asgari değil, insanca yaşam", "Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor", "Jin, jiyan, azadi", "Koruma, aklama, failleri yargıla" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları atıldı. Filistin, İran, Suriye, Afganistan ve Venezuela’da eşitlik ve özgürlük için direnen kadınlara selam gönderildi.

Basın açıklaması öncesi katledilen ve ölümü şüpheli olan kadınların aileleri söz aldı. İzmir’de öldürülen Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, "Bu 8 Mart'ta umut ediyorum ki bir kadın daha öldürülmesin. 6 yıldır kızımın kanı yerde kalmasın diye adalet mücadelesi veriyoruz" dedi.

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için kurulan Rojin için Adalet Komisyonu da açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Cezasızlık düzeniyle barışmayacağız. Şüpheli bir biçimde aramızdan alınan bütün kadınlar için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçek adaleti sağlayacağız" dendi.