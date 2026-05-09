8 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oldu mu? Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti arasındaki zirve yarışında son durum merak edilirken, 8 Mayıs reyting sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.

8 Mayıs 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi verilerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Cuma akşamı ekranlarında zirve yarışının özellikle Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti arasında geçmesi bekleniyor. Günün diğer programları ve rekabet sıralaması için geçtiğimiz haftanın verileri referans alınabilir.

1 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre 1 Mayıs 2026 Cuma günü en çok izlenen program Taşacak Bu Deniz oldu. Onu Kızılcık Şerbeti takip etti.

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,65 2 Kızılcık Şerbeti 7,52 3 Taşacak Bu Deniz Özet 5,74 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,44 5 Esra Erol'da 3,96 6 Kızılcık Şerbeti Özet 3,36 7 ATV Ana Haber 2,78 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,76 9 Arka Sokaklar 2,40 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,33

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI NASIL ŞEKİLLENEBİLİR?

8 Mayıs Cuma akşamı için gözler yine güçlü yapımların performansına çevrildi. Özellikle Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, haftanın en dikkat çeken reyting mücadelesinin merkezinde yer alıyor.

Geçen haftaki tabloya bakıldığında Taşacak Bu Deniz’in açık ara liderliği dikkat çekmişti. Kızılcık Şerbeti ise güçlü izleyici kitlesiyle zirve takibini sürdürmüştü.

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Mayıs 2026 reyting sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar paylaşıldığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar netleşecek.