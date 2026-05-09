BirBilgi
  • 09.05.2026 09:38
  • Güncelleme: 09.05.2026 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
8 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oldu mu? Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti arasındaki zirve yarışında son durum merak edilirken, 8 Mayıs reyting sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.

8 Mayıs 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi verilerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Cuma akşamı ekranlarında zirve yarışının özellikle Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti arasında geçmesi bekleniyor. Günün diğer programları ve rekabet sıralaması için geçtiğimiz haftanın verileri referans alınabilir.

1 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre 1 Mayıs 2026 Cuma günü en çok izlenen program Taşacak Bu Deniz oldu. Onu Kızılcık Şerbeti takip etti.

SıraProgramReyting
1Taşacak Bu Deniz12,65
2Kızılcık Şerbeti7,52
3Taşacak Bu Deniz Özet5,74
4Müge Anlı ile Tatlı Sert4,44
5Esra Erol'da3,96
6Kızılcık Şerbeti Özet3,36
7ATV Ana Haber2,78
8Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber2,76
9Arka Sokaklar2,40
10Zuhal Topal'la Yemekteyiz2,33

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI NASIL ŞEKİLLENEBİLİR?

8 Mayıs Cuma akşamı için gözler yine güçlü yapımların performansına çevrildi. Özellikle Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, haftanın en dikkat çeken reyting mücadelesinin merkezinde yer alıyor.

Geçen haftaki tabloya bakıldığında Taşacak Bu Deniz’in açık ara liderliği dikkat çekmişti. Kızılcık Şerbeti ise güçlü izleyici kitlesiyle zirve takibini sürdürmüştü.

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Mayıs 2026 reyting sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar paylaşıldığında Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar netleşecek.

