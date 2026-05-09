8 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede kılıçlar çekildi!

8 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, zirvenin sahibi hangi yapım oldu? Cuma akşamının merakla beklenen reyting tablosunda Taşacak Bu Deniz yine ilk sıraya yerleşirken, Kızılcık Şerbeti zirve takibini sürdürdü. 8 Mayıs 2026 reyting sonuçları, en çok izlenen ilk 10 program listesi ve günün dikkat çeken sıralaması haberimizde.

8 Mayıs 2026 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında haftanın en güçlü rekabetlerinden biri yaşanırken, TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz bir puanı aşkın artışla zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Günlük reyting sonuçları listesinde Taşacak Bu Deniz, 13,82 reytingle birinci sırada yer aldı. Dizi, son iki haftadaki düşüş eğilimini durdurarak yeniden yükselişe geçti ve cuma akşamının açık ara lideri oldu.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDEKİ YERİNİ PERÇİNLEDİ

Sezon boyunca yüksek reyting performansıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, 8 Mayıs 2026 Cuma akşamı da güçlü izleyici desteğini korudu. Bir puanı aşkın artışla 13,82 reytinge ulaşan yapım, günün en çok izlenen programı oldu.

Dizinin özet bölümü de dikkat çeken bir performans sergiledi. Taşacak Bu Deniz Özet, 5,98 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Böylece TRT 1 yapımı, hem ana bölümüyle hem de özet yayınıyla ilk 3 içinde yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yarım puanlık düşüşe rağmen 6,97 reytingle ikinci sırada yer aldı. Dizi, Taşacak Bu Deniz’in ardından zirveyi en yakından takip eden yapım oldu.

Kızılcık Şerbeti Özet ise 2,63 reytingle listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu. Cuma akşamı dizi rekabetinde iki güçlü yapımın performansı yine reyting gündeminin merkezine oturdu.

8 MAYIS 2026 EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

8 Mayıs 2026 Cuma günü 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen ilk 10 program listesi açıklandı. Zirvede Taşacak Bu Deniz yer alırken, Kızılcık Şerbeti ikinci, Taşacak Bu Deniz Özet ise üçüncü sırada yer aldı.

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 13,82 2 Kızılcık Şerbeti 6,97 3 Taşacak Bu Deniz Özet 5,98 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,19 5 Esra Erol'da 3,34 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,83 7 ATV Ana Haber 2,63 8 Kızılcık Şerbeti Özet 2,63 9 Arka Sokaklar 2,59 10 Recep İvedik 6 (T.S) 2,47

Veri kaynağı: TİAK

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ BELLİ OLDU

8 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında haber bültenleri de dikkat çekti. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,83 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve genel sıralamada altıncı sıraya yerleşti.

ATV Ana Haber ise 2,63 reytingle yedinci sırada yer aldı. Böylece cuma gününün reyting tablosunda haber kuşağı da ilk 10 içinde güçlü şekilde temsil edildi.

ARKA SOKAKLAR VE RECEP İVEDİK 6 LİSTEDE YER ALDI

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, hafif oranlı artışla 2,59 reyting aldı ve günü dokuzuncu sırada tamamladı. Now TV’de yayınlanan Recep İvedik 6 filmi ise 2,47 reytingle ilk 10 listesinin son basamağında yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE YARIŞI NASIL ŞEKİLLENDİ?

8 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları, Taşacak Bu Deniz’in zirvedeki üstünlüğünü net biçimde ortaya koydu. Kızılcık Şerbeti ikinci sırada yer almasına rağmen liderle arasındaki fark dikkat çekti.

Cuma akşamı ekranlarında dizi, haber, gündüz kuşağı ve film içerikleri arasında güçlü bir rekabet yaşandı. Ancak günün en belirgin sonucu, Taşacak Bu Deniz’in hem ana bölümüyle hem de özet yayınıyla reyting tablosuna damga vurması oldu.

8 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. 8 Mayıs 2026 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı.

8 Mayıs 2026 reytinglerinde kim birinci oldu?

8 Mayıs 2026 Cuma günü reytinglerinde Taşacak Bu Deniz, 13,82 reytingle birinci sırada yer aldı.

Kızılcık Şerbeti kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti, 6,97 reytingle günü ikinci sırada tamamladı.

Taşacak Bu Deniz kaç reyting aldı?

Taşacak Bu Deniz, 8 Mayıs 2026 Cuma günü 13,82 reyting aldı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,83 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.