8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizi güçlenerek zirvede!

8 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla takip edildi. Günün sonunda gözler bir kez daha prime time kuşağının güçlü yapımlarına çevrilirken, özellikle yeni sezonun dikkat çeken dizileri arasındaki rekabet öne çıktı. Açıklanan tabloya göre NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı, yükselişini sürdürerek günü zirvede tamamladı.

8 Nisan 2026 reyting sonuçları listesinde hem dizi hem haber hem de gündüz kuşağı programlarının güçlü performansı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi maçlarının ekranlarda yer aldığı bir günde bile zirveyi bırakmayan Yeraltı, çarşamba akşamının açık ara en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

8 Nisan 2026 Çarşamba gününün 20+ABC1 reyting sonuçları belli oldu. NOW TV’nin yıla damga vuran dizisi Yeraltı, artış trendini koruyarak 10,35 reyting elde etti ve günün birincisi oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya ise 6,45 reyting ile ikinci sırada yer aldı.

Yeraltı’nın özet bölümü de dikkat çeken bir başarı elde ederek 5,14 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti. Böylece dizinin hem ana bölümü hem de özeti günün en çok izlenen yapımları arasına girdi.

YENİ DİZİ GÜÇLENEREK ZİRVEDE

Çarşamba akşamı ekran rekabetinde en çok dikkat çeken başlık, Yeraltı’nın istikrarlı yükselişi oldu. Dizi, yalnızca zirvede kalmakla yetinmedi; aynı zamanda reytingini artırarak liderliğini pekiştirdi. Bu tablo, yapımın izleyiciyle kurduğu bağın güçlendiğini gösterdi.

Özellikle güçlü rakiplerin yer aldığı bir yayın gününde bu performansın korunması, 8 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları içinde Yeraltı’yı en çok konuşulan yapım haline getirdi. Yeni dizi etkisini büyüterek sürdürürken, çarşamba akşamlarının ana belirleyicisi olmayı da başardı.

EŞREF RÜYA ZİRVEYİ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, geçen haftaki seviyesini koruyarak 6,45 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Dizinin özet bölümü de 3,58 reyting ile ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Bu sonuç, Eşref Rüya’nın sadık bir izleyici kitlesine sahip olduğunu ve çarşamba rekabetinde güçlü konumunu koruduğunu gösterdi. Zirvenin sahibi değişmese de, ikinci sıradaki istikrar dikkat çekici bulundu.

KURULUŞ ORHAN, SURVİVOR VE ANA HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, günün düşüş yaşayan tek dizisi olarak öne çıktı. Yapım, 3,77 reyting ile altıncı sırada yer aldı. Bu sonuç, günün en dikkat çekici gerilemelerinden biri olarak yorumlandı.

TV8’in yarışma programı Survivor ise 3,32 reyting ile onuncu sırada kendine yer buldu. İstikrarlı görünümünü sürdüren program, ilk 10 içinde kalmayı başardı.

Haber bültenleri tarafında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,89 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber de 3,36 reyting ile listeye dokuzuncu sıradan girdi.

8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 10,35 2 Eşref Rüya 6,45 3 Yeraltı (Özet) 5,14 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,64 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,89 6 Kuruluş Orhan 3,77 7 Esra Erol'da 3,61 8 Eşref Rüya (Özet) 3,58 9 ATV Ana Haber 3,36 10 Survivor 3,32

Veri kaynağı: TİAK

8 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Açıklanan veriler, çarşamba akşamı ekran yarışında dizilerin belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi. Yeraltı’nın çift haneli reytinge ulaşması, sezonun en güçlü çıkışlarından biri olarak dikkat çekti. Eşref Rüya’nın zirve takibini sürdürmesi ve gündüz kuşağındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol’da programlarının ilk 10’da yer alması da izleyici alışkanlıklarının devam ettiğini ortaya koydu.

Bunun yanında haber bültenlerinin ilk 10 içinde kendine yer bulması, ana haber kuşağının hâlâ güçlü bir izlenme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Böylece 8 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları, yalnızca dizi rekabetini değil, günün genel izleme eğilimini de net biçimde ortaya koydu.

