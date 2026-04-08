8 Nisan 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı ve gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve ilanların yer aldığı bugünkü sayıda özellikle yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar “Bugünün Resmi Gazete kararları neler?” sorusuna yanıt ararken, işte 8 Nisan 2026 tarihli ve 33218 sayılı Resmi Gazete’nin tüm ayrıntıları…

8 Nisan 2026 tarihli ve 33218 sayılı Resmi Gazete kapsamında birçok önemli karar, yönetmelik değişikliği ve ilan yayımlandı. Resmi Gazete, Türkiye’de yürürlüğe giren yasa, kararname ve yönetmeliklerin kamuoyuna duyurulduğu en önemli resmi kaynak olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI PERSONEL ALIMI

Bugünkü Resmi Gazete’de dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan personel alımı ilanı oldu. Buna göre Ajans, sözlü giriş sınavı ile 9 personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular yalnızca tga.gov.tr/kariyer adresi üzerinden yapılacak.

Şahsen, posta, faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım süreci sözlü giriş sınavı ile gerçekleştirilecek.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLERİ

Yayımlanan Yönetmelikler

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Bu yönetmelikler, enerji piyasaları ve yerel yönetim düzenlemeleri açısından önemli değişiklikler içeriyor.

TEBLİĞLER VE KOMİSYON KARARLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık alanındaki bu düzenlemeler, hem vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini hem de fiyatlandırma politikalarını doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Danıştay Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından alınan E: 2025/21, K: 2026/1 sayılı karar da Resmi Gazete’de yer aldı.

İLAN BÖLÜMÜ DETAYLARI

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

RESMİ GAZETE NEDİR?

7 Ekim 1920’de kurulan ve 7 Şubat 1921’den itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, Türkiye’de yürürlüğe giren tüm resmi kararların yayımlandığı resmi yayındır. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar bu platform üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

8 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE ÖZET TABLOSU

Bölüm İçerik Yönetmelikler Petrol, LPG ve imar yönetmeliği değişiklikleri Tebliğler SGK sağlık uygulamaları ve fiyatlandırma kararı Yargı Danıştay kararı İlanlar İhale, yargı ilanları ve Merkez Bankası verileri Personel Alımı TGA 9 personel alımı

8 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları nelerdir?

Petrol ve LPG piyasası yönetmelik değişiklikleri, SGK tebliğleri, Danıştay kararı ve çeşitli ilanlar yayımlanmıştır.

Resmi Gazete kaç sayılı yayımlandı?

8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete 33218 sayılı olarak yayımlanmıştır.

TGA personel alımı nasıl yapılacak?

Başvurular yalnızca tga.gov.tr/kariyer adresi üzerinden yapılacak ve sözlü sınav ile alım gerçekleştirilecektir.

Sağlık alanında hangi değişiklikler var?

SGK Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı yayımlanmıştır.

Danıştay kararı neyi kapsıyor?

Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2025/21, K: 2026/1 sayılı kararı Resmi Gazete’de yer almıştır.