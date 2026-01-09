8 Ocak 2026 Perşembe Reyting Sonuçları | Beyaz’a Büyük Şok!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri arasında yaşanan kıyasıya rekabet gecenin sıralamasını doğrudan etkiledi.

Gecenin en dikkat çeken gelişmesi ise Beyaz’la Joker programının ilk 5 dışında kalarak beklentilerin altında kalması oldu.

8 OCAK 2026 PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI (İLK 10)

Sıra Program Kanal Rating (%) 1 Halef Köklerin Çağrısı NOW 8.09 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.32 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 5.11 4 Veliaht Show TV 4.65 5 Survivor TV8 4.26 6 Esra Erol’da ATV 4.24 7 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 3.96 8 ATV Ana Haber ATV 3.39 9 Beyaz’la Joker Kanal D 3.10 10 Kanal D Ana Haber Kanal D 2.84

ZİRVE DEĞİŞMEDİ: HALEF YİNE BİRİNCİ

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, %8.09 reyting oranıyla günün en çok izlenen programı oldu. Dizinin özet bölümü bile ilk 10 içerisine girmeyi başardı.

BEYAZ’LA JOKER’E BÜYÜK ŞOK

Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker, %3.10 reytingle 9. sırada yer aldı. Prime time kuşağında yayınlanmasına rağmen programın ilk 5’e girememesi gecenin en büyük sürprizlerinden biri olarak öne çıktı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABERLER GÜCÜNÜ KORUYOR

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, gündüz kuşağında güçlü performansını sürdürürken, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber akşam haberleri arasında öne çıktı.

8 Ocak 2026 reytinglerinde birinci kim oldu?

8 Ocak 2026 Perşembe günü reytinglerde Halef: Köklerin Çağrısı birinci oldu.

Beyaz’la Joker kaçıncı sırada yer aldı?

Beyaz’la Joker, 9. sırada yer aldı.

Survivor reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Survivor, 5. sırada yer aldı.

8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları, dizi ve gündüz kuşağı programlarının ekran hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Beyaz’la Joker’in yaşadığı düşüş, önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da sertleşeceğinin sinyalini verdi.