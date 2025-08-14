8 senedir bir arpa boyu ‘yol’ alınmadı

İsrafın sembolü haline gelen kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) Demirözü – Otlukbeli Yolu için gerçekleştirdiği yapım ihaleleri, kamu kaynaklarının kullanımına yönelik hoyrat tutumu gözler önüne serdi. Toplam 750 kilometre uzunluğunda olan ve Mart 2017’de yapımına başlanan yol, dört farklı inşaat şirketinin çalışmasına karşın Ağustos 2025 itibarıyla tamamlanamadı. Bir türlü bitirilemeyen yolun maliyeti, öngörülen tutarı 15’e katladı.

ELDEN ELE

KGM 6 Mart 2017’de, “Demirözü- Otlukbeli Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yol Yapım İnşaatı” ihalesi düzenledi. İhale, 14 milyon 614 bin TL’ye Anadolu Yol İnşaat ve Detay Yol İnşaat ortaklığına verildi. Yolun, Kasım 2018’e kadar bitirileceği belirtildi.

Yol, öngörülen sürede tamamlanamazken Anadolu Yol İnşaat, 16 Temmuz 2019’da ortaklıktan çekildi. Yolun yapımı, Detay Yol İnşaat’a devredildi. Ancak Detay Yol İnşaat isimli şirket de yolu bitiremeyince ihale, Haziran 2022’de SFKC İnşaat’a devroldu. Haziran 2022 itibarıyla yolun tamamlanma oranının, yüzde 71 olduğu bildirildi.

Yolun üçüncü müteahhidi de yolu tamamlayamayınca Temmuz 2025’te yeni bir ihale daha açıldı. İhale kapsamında, yarım kalan Demirözü- Otlukbeli yolunun toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işlerinin tamamlanacağı ifade edildi.

SİL BAŞTAN

1 Temmuz’da gerçekleştirilen ihalenin, yolun yapım işini Haziran 2022’de devralan ancak tamamlayamayan SFKC İnşaat’a verildiği öğrenildi. Şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 209 milyon 198 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Mart 2017’de 14,6 milyon TL maliyet öngörüsü ile başlanan yol için harcanan toplam para, Ağustos 2025 itibarıyla 223,7 milyon TL’ye çıktı. Yolun yapım maliyeti, planlanan tutarın 15 katına çıktı.