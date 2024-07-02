8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 8 Temmuz hangi burç sorusu ise 8 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 8 Temmuz hangi burç? İşte 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
8 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 8 Temmuz hangi burç? İşte 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
8 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
8 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
8 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
8 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 8 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 8 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 8 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 8 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
8 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1593 - Artemisia Gentileschi, İtalyan Barok ressamı (ö. 1656)
- 1621 - La Fontaine, Fransız yazar (ö. 1695)
- 1766 - Dominique Jean Larrey, Fransız cerrah (ö. 1842)
- 1831 - John S. Pemberton, Amerikalı eczacı (Coca-Cola'nın ilk üreticisi) (ö. 1888)
- 1836 - Joseph Chamberlain, Büyük Britanyalı devlet adamı (ö. 1914)
- 1838 - Ferdinand von Zeppelin, Alman kâşif (ö. 1917)
- 1839 - John D. Rockefeller, Amerikalı sanayici (ö. 1937)
- 1851 - Arthur Evans, İngiliz arkeolog (ö. 1941)
- 1857 - Alfred Binet, Fransız psikolog (ö. 1911)
- 1867 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (ö. 1945)
- 1876 - Alexandros Papanastasiou, bir Yunan hukukçu, sosyolog ve politikacı (ö. 1936)
- 1885 - Ernst Bloch, Alman filozof (ö. 1977)
- 1892 - Pavel Korin, bir Rus ressam ve sanat restoratörüdür (ö. 1967)
- 1894 - Pyotr Kapitsa, Nobel Fizik Ödülü sahibi Sovyet fizikçi (ö. 1984)
- 1895 - İgor Tamm, Rus fizikçi (ö. 1971)
- 1906 - Philip Johnson, Amerikalı bir mimardır (ö. 2005)
- 1907 - George W. Romney, bir Amerikalı iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (ö. 1995)
- 1908 - Louis Jordan, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve grup lideri (ö. 1975)
- 1908 - Nelson Aldrich Rockefeller, ABD'nin 41. Başkan Yardımcısı (ö. 1979)
- 1913 - Alejandra Soler, İspanyol siyasetçi ve eğitimci (ö. 2017)
- 1916 - Jean Rouverol, Amerikalı oyuncu, yazar ve senaristtir (ö. 2017)
- 1919 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (ö. 1971)
- 1919 - Walter Scheel, Alman politikacı (ö. 2016)
- 1921 - John Money, Yeni Zelandalı psikolog, seksolog ve yazar (ö. 2006)
- 1921 - Edgar Morin, Fransız filozof ve sosyolog (ö. 2006)
- 1923 - Harrison Dillard, Amerikalı atletizm sporcusu (ö. 2019)
- 1926 - John Dingell, Amerikalı hukukçu ve siyasetçidir (ö. 2019)
- 1927 - Maurice Hayes, İrlandalı siyasetçidir (ö. 2017)
- 1934 - Marty Feldman, İngiliz komedyen ve aktör (ö. 1982)
- 1936 - Ralph Strait, Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (ö. 1992)
- 1944 - Jeffrey Tambor, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1945 - Micheline Calmy-Rey, İsviçreli bir siyasetçi
- 1947 - Kim Darby, Amerikalı oyuncu
- 1947 - Jenny Diski, İngiliz romancı ve yazar (ö. 2016)
- 1951 - Anjelica Huston, Amerikalı aktris
- 1952 - Ahmed Nazif, Mısırlı politikacı
- 1952 - Marianne Williamson, Amerikalı manevi öğretmen, yazar ve öğretim görevlisi
- 1958 - Kevin Bacon, Amerikalı oyuncu
- 1958 - Tzipi Livni, İsrailli politikacı ve eski Mossad ajanı
- 1959 - Robert Knepper, Amerikalı oyuncu
- 1961 - Andy Fletcher, İngiliz müzisyen (Depeche Mode) (ö. 2022)
- 1962 - Joan Osborne, Amerikan şarkıcı, söz yazarı ve müzik yorumcusudur
- 1964 - Linda de Mol, Hollandalı televizyoncu ve oyuncu
- 1966 - Kudret Sabancı, Türk sinema yönetmeni
- 1968 - Billy Crudup, Tony Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu
- 1970 - Beck, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve multi-enstrümentalist
- 1972 - Viorel Moldovan, Rumen futbolcu
- 1974 - Elvir Baliç, Boşnak futbolcu
- 1975 - Amara, Endonezyalı şarkıcı
- 1975 - Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı
- 1976 - Atalay Demirci, Türk sunucu, yazar, şair, oyuncu ve komedyen
- 1977 - Christian Abbiati, İtalyan eski futbolcu
- 1977 - Milo Ventimiglia, Amerikalı oyuncu
- 1978 - Erin Morgenstern, Amerikalı yazar
- 1979 - Freeway, Amerikalı hip hop sanatçısı
- 1980 - Robbie Keane, İrlandalı eski millî futbolcu
- 1981 - Ashley Blue, Amerikalı porno oyuncusu
- 1981 - Anastasiya Mıskina, profesyonel Rus tenisçi
- 1982 - Sophia Bush, Amerikalı oyuncu
- 1983 - Antonio Mirante, İtalyan futbolcu
- 1986 - Adrian Winter, İsviçreli futbolcu
- 1987 - Vlada Roslyakova, Rus asıllı profesyonel manken
- 1988 - Miki Roqué, İspanyol eski futbolcudur (ö. 2012)
- 1990 - Alexandru Maxim, Rumen kanat oyuncusu
- 1990 - Kevin Trapp, Alman millî futbolcu
- 1991 - Virgil van Dijk, Hollandalı futbolcu
- 1992 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)
- 1992 - Son Heung-Min, Güney Koreli futbolcudur
- 1993 - Zeynep Bastık, Türk şarkıcı
8 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
8 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
8 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
8 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
8 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 8 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
8 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
8 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
8 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
8 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 8 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.