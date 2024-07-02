8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 8 Temmuz hangi burç sorusu ise 8 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 8 Temmuz hangi burç? İşte 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

8 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 8 Temmuz hangi burç? İşte 8 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

8 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

8 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

8 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

8 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 8 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 8 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 8 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 8 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

8 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1593 - Artemisia Gentileschi, İtalyan Barok ressamı (ö. 1656)

1621 - La Fontaine, Fransız yazar (ö. 1695)

1766 - Dominique Jean Larrey, Fransız cerrah (ö. 1842)

1831 - John S. Pemberton, Amerikalı eczacı (Coca-Cola'nın ilk üreticisi) (ö. 1888)

1836 - Joseph Chamberlain, Büyük Britanyalı devlet adamı (ö. 1914)

1838 - Ferdinand von Zeppelin, Alman kâşif (ö. 1917)

1839 - John D. Rockefeller, Amerikalı sanayici (ö. 1937)

1851 - Arthur Evans, İngiliz arkeolog (ö. 1941)

1857 - Alfred Binet, Fransız psikolog (ö. 1911)

1867 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (ö. 1945)

1876 - Alexandros Papanastasiou, bir Yunan hukukçu, sosyolog ve politikacı (ö. 1936)

1885 - Ernst Bloch, Alman filozof (ö. 1977)

1892 - Pavel Korin, bir Rus ressam ve sanat restoratörüdür (ö. 1967)

1894 - Pyotr Kapitsa, Nobel Fizik Ödülü sahibi Sovyet fizikçi (ö. 1984)

1895 - İgor Tamm, Rus fizikçi (ö. 1971)

1906 - Philip Johnson, Amerikalı bir mimardır (ö. 2005)

1907 - George W. Romney, bir Amerikalı iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (ö. 1995)

1908 - Louis Jordan, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve grup lideri (ö. 1975)

1908 - Nelson Aldrich Rockefeller, ABD'nin 41. Başkan Yardımcısı (ö. 1979)

1913 - Alejandra Soler, İspanyol siyasetçi ve eğitimci (ö. 2017)

1916 - Jean Rouverol, Amerikalı oyuncu, yazar ve senaristtir (ö. 2017)

1919 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (ö. 1971)

1919 - Walter Scheel, Alman politikacı (ö. 2016)

1921 - John Money, Yeni Zelandalı psikolog, seksolog ve yazar (ö. 2006)

1921 - Edgar Morin, Fransız filozof ve sosyolog (ö. 2006)

1923 - Harrison Dillard, Amerikalı atletizm sporcusu (ö. 2019)

1926 - John Dingell, Amerikalı hukukçu ve siyasetçidir (ö. 2019)

1927 - Maurice Hayes, İrlandalı siyasetçidir (ö. 2017)

1934 - Marty Feldman, İngiliz komedyen ve aktör (ö. 1982)

1936 - Ralph Strait, Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (ö. 1992)

1944 - Jeffrey Tambor, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1945 - Micheline Calmy-Rey, İsviçreli bir siyasetçi

1947 - Kim Darby, Amerikalı oyuncu

1947 - Jenny Diski, İngiliz romancı ve yazar (ö. 2016)

1951 - Anjelica Huston, Amerikalı aktris

1952 - Ahmed Nazif, Mısırlı politikacı

1952 - Marianne Williamson, Amerikalı manevi öğretmen, yazar ve öğretim görevlisi

1958 - Kevin Bacon, Amerikalı oyuncu

1958 - Tzipi Livni, İsrailli politikacı ve eski Mossad ajanı

1959 - Robert Knepper, Amerikalı oyuncu

1961 - Andy Fletcher, İngiliz müzisyen (Depeche Mode) (ö. 2022)

1962 - Joan Osborne, Amerikan şarkıcı, söz yazarı ve müzik yorumcusudur

1964 - Linda de Mol, Hollandalı televizyoncu ve oyuncu

1966 - Kudret Sabancı, Türk sinema yönetmeni

1968 - Billy Crudup, Tony Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu

1970 - Beck, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve multi-enstrümentalist

1972 - Viorel Moldovan, Rumen futbolcu

1974 - Elvir Baliç, Boşnak futbolcu

1975 - Amara, Endonezyalı şarkıcı

1975 - Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı

1976 - Atalay Demirci, Türk sunucu, yazar, şair, oyuncu ve komedyen

1977 - Christian Abbiati, İtalyan eski futbolcu

1977 - Milo Ventimiglia, Amerikalı oyuncu

1978 - Erin Morgenstern, Amerikalı yazar

1979 - Freeway, Amerikalı hip hop sanatçısı

1980 - Robbie Keane, İrlandalı eski millî futbolcu

1981 - Ashley Blue, Amerikalı porno oyuncusu

1981 - Anastasiya Mıskina, profesyonel Rus tenisçi

1982 - Sophia Bush, Amerikalı oyuncu

1983 - Antonio Mirante, İtalyan futbolcu

1986 - Adrian Winter, İsviçreli futbolcu

1987 - Vlada Roslyakova, Rus asıllı profesyonel manken

1988 - Miki Roqué, İspanyol eski futbolcudur (ö. 2012)

1990 - Alexandru Maxim, Rumen kanat oyuncusu

1990 - Kevin Trapp, Alman millî futbolcu

1991 - Virgil van Dijk, Hollandalı futbolcu

1992 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)

1992 - Son Heung-Min, Güney Koreli futbolcudur

1993 - Zeynep Bastık, Türk şarkıcı

8 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

8 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

8 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

8 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

8 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 8 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

8 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

8 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

8 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

8 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 8 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.