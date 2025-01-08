8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, yeni tarihleriyle 5-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla düzenlenecek olan festivalde, küresel iklim krizi, insan hakları ve kadına yönelik şiddet gibi evrensel konulara dikkat çeken yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Festivale 67 ülkeden toplam 475 başvuru gerçekleşti. Seçilen finalistler ve gösterim seçkisi, 15 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek olan "İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri", İzmir’in sinema üretimindeki potansiyelini ve zengin kültürel mirasını öne çıkarmayı hedefliyor. Bu atölyeler için başvurular 20 Şubat itibariyle açılacak.

FİLMLER ALTIN MAKARA İÇİN YARIŞACAK

Ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel, kısa film, deneysel ve animasyon kategorilerde gerçekleşecek 8 yarışma bölümüne ev sahipliği yapacak olan 8.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde, 70’e yakın film Altın Makara için yarışacak.

Bunun yanı sıra, ödüllü kadın yönetmenlerin eserleri ve sinemaya yenilikçi bakış açıları getiren filmler de festival seçkisinde yer alacak. Ayrıca ulusal uzun metraj kategorisinde Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü ve Siyad En iyi film ödülünün yanı sıra İzmir’de Sanata Destek Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kadın sinemacıları desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’i bir sinema merkezi haline getirmek vizyonuyla hareket eden Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, bu yıl da pek çok dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.