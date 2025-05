8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, sekizincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül alanlar belli oldu.

Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda Belkıs Bayrak imzalı Gülizar En İyi Film Ödülü’nün sahibi olurken, yönetmen Biket İlhan adına verilen En iyi Yönetmen Ödülü İkarus filmiyle Gökşin Doğa Egesoy’un oldu. Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film Ödülü ise Aizhan Kassymbek imzalı Madina filmine verildi.

Kısa Candır ulusal kategorisinde Selin Öksüzoğlu’nun Güle Güle Kaplumbağa filmi jüri tarafından en iyi film ödülünü alırken, jüri özel ödülünün sahibi de Sinek Gibi filmiyle Hazal Beril Çam oldu. Uluslararası kategoride ise Marine Auclair, Marc Blue Land filmiyle en iyi film ödülünü kazanırken Maria Melenevskaya Give Away ile Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kamera Göz Ulusal Belgesel Yarışması’nda Fatma Karakuş Kaçmaz imzalı Kadranı Olmayan Saat en iyi belgesel ödülü kazandı, jüri özel ödülü ise Arva Damon ve Binnur Karaevli’nin Seize the Summit belgeseline verildi. Uluslararası kategoride en İyi film Sarah Anne Gross’un Grains of Sand belgeseli olurken, jüri özel ödülünü Beatriz Balsini Prates’in Despite filminin oldu.

Uluslararası Animasyon Film dalında Cynthia Levitan’ın Pietra filmi ödül kazandı, jüri özel ödülü Ada Güvenir’in As If Could filmine verildi, uluslararası deneysel en iyi film ödülünün kazananı Carina Pierro Corso imzalı Wild Flower olurken, Jüri Özel Ödülü de Devina Sofiyanti’nin Wishpers of Exiles filmine verildi.

Ödüller

Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı En İyi Film: Gülizar / Belkıs Bayrak

Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: İkarus/ Gökşin Doğa Egesoy

Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film: Madina / Aizhan Kassymbek

Kamera Göz Ulusal Belgesel En iyi Film: Kadranı Olmayan Saat / Fatma Karakuş Kaçmaz

Kamera Göz Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: Seize the Summit / Arva Damon-Binnur Karaevli

Kamera Göz Uluslararası Belgesel En İyi Film: Despite / Beatriz Balsini Prates

Kısa Candır En İyi Ulusal Film: Güle Güle Kaplumbağa / Selin Öksüzoğlu

Kısa Candır Ulusal Jüri Özel Ödülü: Sinek Gibi / Hazal Beril Çam

Kısa Candır En İyi Uluslararası Film: Blue Land / Marine Auclair Marc

Kısa Candır Uluslararası Jüri özel Ödülü: Give Away / Maria Melenevskaya

Uluslararası Animasyon En iyi Film: Pietra / Cynthia Levitan

Uluslararası Animasyon Jüri Özel Ödülü: As If Could / Ada Güvenir

Uluslararası Deneysel En İyi Film: Wild Flower / Carina Pierro Cors

Uluslararası Deneysel Jüri Özel Ödülü: Wishpers of Exiles / Devina Sofiyanti

Feminist Bakış Ödülü: The Other One / Marie-Magdelena Kochova

Sanata Destek Ödülü: Özlem Kahya ve Sezer Kızıl Candan