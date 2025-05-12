8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, bu yıl 5-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, sekizincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, sekizincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül alanlar belli oldu.
Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda Belkıs Bayrak imzalı Gülizar En İyi Film Ödülü’nün sahibi olurken, yönetmen Biket İlhan adına verilen En iyi Yönetmen Ödülü İkarus filmiyle Gökşin Doğa Egesoy’un oldu. Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film Ödülü ise Aizhan Kassymbek imzalı Madina filmine verildi.
Kısa Candır ulusal kategorisinde Selin Öksüzoğlu’nun Güle Güle Kaplumbağa filmi jüri tarafından en iyi film ödülünü alırken, jüri özel ödülünün sahibi de Sinek Gibi filmiyle Hazal Beril Çam oldu. Uluslararası kategoride ise Marine Auclair, Marc Blue Land filmiyle en iyi film ödülünü kazanırken Maria Melenevskaya Give Away ile Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Kamera Göz Ulusal Belgesel Yarışması’nda Fatma Karakuş Kaçmaz imzalı Kadranı Olmayan Saat en iyi belgesel ödülü kazandı, jüri özel ödülü ise Arva Damon ve Binnur Karaevli’nin Seize the Summit belgeseline verildi. Uluslararası kategoride en İyi film Sarah Anne Gross’un Grains of Sand belgeseli olurken, jüri özel ödülünü Beatriz Balsini Prates’in Despite filminin oldu.
Uluslararası Animasyon Film dalında Cynthia Levitan’ın Pietra filmi ödül kazandı, jüri özel ödülü Ada Güvenir’in As If Could filmine verildi, uluslararası deneysel en iyi film ödülünün kazananı Carina Pierro Corso imzalı Wild Flower olurken, Jüri Özel Ödülü de Devina Sofiyanti’nin Wishpers of Exiles filmine verildi.
Ödüller
Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı En İyi Film: Gülizar / Belkıs Bayrak
Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: İkarus/ Gökşin Doğa Egesoy
Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film: Madina / Aizhan Kassymbek
Kamera Göz Ulusal Belgesel En iyi Film: Kadranı Olmayan Saat / Fatma Karakuş Kaçmaz
Kamera Göz Ulusal Belgesel Film Jüri Özel Ödülü: Seize the Summit / Arva Damon-Binnur Karaevli
Kamera Göz Uluslararası Belgesel En İyi Film: Despite / Beatriz Balsini Prates
Kısa Candır En İyi Ulusal Film: Güle Güle Kaplumbağa / Selin Öksüzoğlu
Kısa Candır Ulusal Jüri Özel Ödülü: Sinek Gibi / Hazal Beril Çam
Kısa Candır En İyi Uluslararası Film: Blue Land / Marine Auclair Marc
Kısa Candır Uluslararası Jüri özel Ödülü: Give Away / Maria Melenevskaya
Uluslararası Animasyon En iyi Film: Pietra / Cynthia Levitan
Uluslararası Animasyon Jüri Özel Ödülü: As If Could / Ada Güvenir
Uluslararası Deneysel En İyi Film: Wild Flower / Carina Pierro Cors
Uluslararası Deneysel Jüri Özel Ödülü: Wishpers of Exiles / Devina Sofiyanti
Feminist Bakış Ödülü: The Other One / Marie-Magdelena Kochova
Sanata Destek Ödülü: Özlem Kahya ve Sezer Kızıl Candan