8 yaşın altında çocuklar bile istismar mağduru

BirGün’ün ortaya çıkardığı TBMM’de yaşanan istismar skandalı gündemde yerini korurken ortaya çıkan bir araştırma durumum ne kadar vahim olduğunu ortaya koydu.

Gazeteci Gülseven Özkan’ın haberine göre araştırma 8 yaşın altındaki çocukların dahi istismara maruz bırakıldığını ortaya koydu.

DOKTORA ÇALIŞMASI

Ankara’da Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Özcan Yağcı danışmanlığında Rabia Demir Güvenli tarafından “Sosyal Medya ve Çocuğun Cinsel İstismarı” başlığıyla yapılan araştırmada 1078 dosyadaki bulgular, altı savcı ile yapılan görüşmelerde değerlendirildi.

Doktora çalışması kapsamında Ankara’da bir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2014- 2023 yılları arasındaki on yıla ait çocuğun cinsel istismarı suçlarından hazırlanan iddianameler incelendi.

"ÇOĞUNLUĞU DAR GELİRLİ"

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun bugünkü yazısında yer verdiği araştırmada öne çıkab bulgular şöyle: