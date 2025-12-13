8 yaşın altında çocuklar bile istismar mağduru
TBMM'de yaşanan istismar skandalı gündemde yerini korurken Başkent Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma 8 yaşın altındaki çocukların bile cinsel istismara maruz bırakıldığını ortaya koydu.
BirGün’ün ortaya çıkardığı TBMM’de yaşanan istismar skandalı gündemde yerini korurken ortaya çıkan bir araştırma durumum ne kadar vahim olduğunu ortaya koydu.
Gazeteci Gülseven Özkan’ın haberine göre araştırma 8 yaşın altındaki çocukların dahi istismara maruz bırakıldığını ortaya koydu.
DOKTORA ÇALIŞMASI
Ankara’da Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Özcan Yağcı danışmanlığında Rabia Demir Güvenli tarafından “Sosyal Medya ve Çocuğun Cinsel İstismarı” başlığıyla yapılan araştırmada 1078 dosyadaki bulgular, altı savcı ile yapılan görüşmelerde değerlendirildi.
Doktora çalışması kapsamında Ankara’da bir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2014- 2023 yılları arasındaki on yıla ait çocuğun cinsel istismarı suçlarından hazırlanan iddianameler incelendi.
"ÇOĞUNLUĞU DAR GELİRLİ"
T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun bugünkü yazısında yer verdiği araştırmada öne çıkab bulgular şöyle:
- 179 dosya içinde 8 yaş altındaki mağdur çocuklar da vardı.
- 927 kız çocuğunun yarıya yakını sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kişilerin cinsel istismarına maruz kaldı.17 özel eğitim öğrencisi cinsel istismar mağduru oldu.
- Cinsel istismara maruz bırakılan 895 çocuğun ailesi düşük gelirli, 17 aile yüksek gelire sahip.
- İstismarın gelişim aşamaları dört basamakta sıralandı. İlk aşamada istismar eden sohbet odalarını gözlemlerken iletişime geçmekten kaçınıyor. İkinci aşamada potansiyel bir çocuğu hedef olarak belirliyor ve sonra bir konuşma başlatıyor. Üçüncü aşamada istismarcı kısa ve tercihen birebir özel konuşmalar yapmaya çalışıyor. Bu konuşma potansiyel çocukla stratejik iletişimi içeren temel stratejilerden oluşur. Son aşamada nihai hedef, müstehcen sohbetler yapmak, cinsel fotoğraflar veya videolar paylaşmak veya çocukla şahsen tanışmak oluyor.
- İstismara maruz bırakılan 927 kız çocuğundan 351’i sosyal medya kullanıyor.
- Eğitim durumuna göre istismar edilenlerde 504’ü ortaokul öğrencisi, 471’i lise, 82’si ilkokul, 17’si özel eğitim öğrencisiydi.