8 yaşındaki çocuk beş gün boyunca 40 aslanın bulunduğu milli parkta mahsur kaldı

Zimbabve'nin kuzeyindeki Matusadona Milli Parkı'nda kaybolan 8 yaşındaki Tinotenda Pudu, 5 gün sonra sağ olarak bulundu.

Mashonaland yetkililerinin açıklamasına göre, Tinotenda evinden 23 kilometre uzaklıktaki Matusadona Milli Parkı'na girdi ve kayboldu. Açıklamada, çocuğun yabani meyve yiyerek hayatta kaldığı ifade edildi.

Parkta yaklaşık 40 aslanın bulunduğu zorlu koşullara rağmen hayatta kalmayı başaran Tinotenda, beşinci gününde park bekçileri tarafından bulundu. Bekçilerin açıklamasına göre, çocuk başlangıçta bir aracın arkasından koşarken görüldü ancak fark edilmedi.

Dönüş yolunda aynı güzergahta yapılan aramalar sırasında çocuğun ayak izlerine rastlayan bekçiler, Tinotenda’ya ulaşmayı başardı. Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun evinin yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı.