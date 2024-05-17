8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya canlı yayınında sekiz yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel 17.05.2024 09:52 Giriş: 17.05.2024 09:52

Güncelleme: 17.05.2024 10:04 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA