8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadın gözaltına alındı
Sosyal medya canlı yayınında sekiz yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak sekiz yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.
Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi.
Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.