8 yıl boyunca hak gasbı!

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi kararının usülsüzce kaldırılmasının ve mazbata verilmemesinin ardından Van’da uygulanan eylem ve etkinlik yasağı istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Avukat Hamza Çiftçi, "Van halkı, yaklaşık 8 yıl boyunca Anayasal hakları kısıtlanarak yönetildi." dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakların iadesi kararının kaldırılması sonrasında Van sokakları karıştı. Hukuksuzluğa tepki gösteren Van halkına Valiliğin cevabı ise 'yasak' oldu. Van Valiliğince 15 gün boyunca il sınırlarındaki tüm eylem, etkinlikler yasaklandı. Van Barosu avukatlarından Mahmut Kaçan tarafından yasağın kaldırılması için açılan davada, mahkeme tarafından ret kararı verildi.

Bunun üzerine avukatlar istinaf başvurusunda bulundu. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi "2911 sayılı Kanun'un 17. maddesinde belirli bir toplantının yasaklamasını öngörmüş iken aynı Kanun'un 19. maddesinde anılan yasaklama kararını ilin bir veya birkaç ilçesiyle sınırladığı, Kanun'un 19. maddesinin valiye ilin bir veya birkaç bölgesinde belirli bir toplantıyı yasaklama yetkisi verdiği, başvuruya konu olayda ise Valiliğin, bu yetkisinin ötesinde ilin tamamını kapsayacak ve belirli olmayan bütün toplantılar yönünden yasaklama kararı verdiği, buna göre yasaklama kararının kanunilik şartlarını karşılamadığı anlaşıldığı" gerekçeleriyle iptal etti.

YARGILANMALILAR

Van halkının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının Valilik kararlarıyla yok sayıldığını belirten avukat Hamza Çiftçi, "Bu da göstermektedir ki Van halkı, yaklaşık 7-8 yıl boyunca Anayasal hakları kanuna aykırı şekilde kısıtlanarak yönetildi. Aslında anayasal hakların kanunilik şartı taşımayan idari kararlarla kullanılmasını engellemek suç olup bu kararlara imza atan tüm Valilerin yargılanması gerekmektedir" dedi.

BERAAT VERİLMELİ

Bu yasak nedeniyle birçok yurttaşın gözaltına alınıp, tutuklandığını hatırlatan Çiftçi, "Anayasa’ya ve yasalara aykırı Valiliğin yasaklama kararına dayanılarak gözaltına alınan ve tutuklananlar açısından kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu da oluşmuştur. Bu iptal kararının bir sonucu da, eylem ve etkinliklere katılan kişiler hakkında açılan ceza davalarına olan etkisidir. Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yapma suçundan açılan davalarda, Savcılık Valiliğin yasaklama kararlarına dayanmaktaydı. Ancak bu iptal kararından sonra, Valiliğin yasak kararı ortadan kalktığından savcılığın “kanuna aykırı” olarak tanımladığı eylem ve etkinlikler yasal hale gelmiştir. Dolayısıyla bu tarihteki eylemlerde yargılanan kişiler hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir.