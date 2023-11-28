8 yıl önce katledilen Tahir Elçi anılıyor

Diyarbakır'da 8 sene önce katledilen Tahir Elçi anılıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, öldürülmesinin 8'inci yılında anılıyor.

Artı Gerçek'in aktardığına göre Tahir Elçi Vakfı ve Diyarbakır Barosu tarafından gerçekleştirilen anma programı, Diyarbakır Adliyesi önünde başladı. Anmaya HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP ve HEDEP milletvekilleri, TBB Başkanı Erinç Sağkan, bölge barolarının başkanları, siyasetçiler ve avukatlar katıldı.

Cübbelerini giyerek Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar ve katılımcılar, Tahir Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı minare önüne doğru yürüyüşe geçti. Anmaya eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdardoğlu ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

ANMA PROGRAMI GÜN BOYU SÜRECEK

Tahir Elçi için anma programı gün boyu devam edecek. Dört Ayaklı Minare önüne karanfil bırakılmasının ardından saat 13.45’te Tahir Elçi mezarı başında anılacak. Saat 15.00’te Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, TBB Başkanı Erinç Sağkan, Londra Middlesex Üniversitesinden Prof. Philip Leach, Amsterdam’dan Avukat Irma Van Der Berg'in katılmı ile 'Cezasızlık ve İnsan Hakları' konulu panel düzenlenecek.