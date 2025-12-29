8 yılda fiyatlar nasıl değişti: Yüzde 1.953 enflasyon

Ekonomist Mahfi Eğilmez evinde bulduğu Mart 2017’de bir markete ait broşürdeki fiyatlarla güncel market fiyatlarını karşılaştırdı.

Eğilmez’in hesaplamasına göre 22 gıda ürününde 8 yılda yaşanan artış oranı toplamda yüzde 1.953 oldu. 22 ürün 2017 Mart ayında 297,07 TL'ye denk gelirken bugün 6.100 TL'ye denk geliyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ YOĞURTTA

Eğilmez’in İsmini vermediği marketin fiyatlarına göre yüzde 3.900 ile yoğurtta oldu. Onu yüzde 3.454 ile organik domates salçası ve yüzde 3.118 ile 1 litre Ayçiçek yağı takip etti.

Eğilmez şunları yazdı:

“Evde eski dergileri karıştırırken aralarında bir marketin 2017 yılı Mart ayına ilişkin fiyat broşürünü buldum. Sonra aynı marketin internet sayfasına girerek aynı ürünlerin bugünkü fiyatlarını çıkardım ve bu iki fiyat setini karşılaştırdım.”

Eğilmez’in paylaştığı liste şöyle: