8 yıldır tamamlanmayan tünel inşaatında işçi kıyımı: Yaklaşık 100 işçi, işten çıkarıldı!

Bayburt ile Gümüşhane arasında yapılması planlanan Vauk Dağı Tüneli inşaatında işçi kıyımı yapıldı.

Bayburt ve Gümüşhane’nin yarım kalan yatırımlarından Vauk Tüneli inşaatı için ödenek ayrıltılmaması 100’e yakın çalışanı işsiz bıraktı.

Yapımına 2017 yılında başlayan Vauk Tüneli inşaatı, ödeneksizlik gerekçesiyle 2024 yılında duruldu.

İktidarın tünel inşaatına 2025 yılında da ödenek vermemesini öne süren Bayburt Group A.Ş, tüm çalışanlarını Kop Tüneli inşaatına yönlendirdi.

Bayburt Group, Kop Tüneli inşaatında zarar ettiğini iddia ederek işçi kıyımına başladı. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 100’e yakın çalışan işten çıkarıldı.