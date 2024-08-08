8 yılın ardından gelen tahliye
Haber Merkezi
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yüksekova İlçe Eş Başkanı Fikret Turgut, 8 yıllık infazının tamamlanması ardından tahliye edildi. MA’nın haberine göre Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 11 Şubat 2017 yılında “örgüt üyesi olmak” iddiasından ceza verilen Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan eski HDP Gever İlçe eski Eş Başkanı Fikret Turgut tahliye edildi.
8 yıldır tutuklu olan Turgut, infazının tamamlanması ardından tahliye edildiği cezaevinden çıkarken ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.