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8 yılın ardından gelen tahliye

Siyaset
  • 08.08.2024 05:00
  • Giriş: 08.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 08.08.2024 05:01
8 yılın ardından gelen tahliye
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yüksekova İlçe Eş Başkanı Fikret Turgut, 8 yıllık infazının tamamlanması ardından tahliye edildi. MA’nın haberine göre Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 11 Şubat 2017 yılında “örgüt üyesi olmak” iddiasından ceza verilen Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan eski HDP Gever İlçe eski Eş Başkanı Fikret Turgut tahliye edildi.

8 yıldır tutuklu olan Turgut, infazının tamamlanması ardından tahliye edildiği cezaevinden çıkarken ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.

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