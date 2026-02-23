80 bin 884 hak ihlali

Yurttaşa 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla tanınan, “Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru” hakkına yönelik veriler, Türkiye’de giderek artan hak ihlallerine ayna tuttu. Eylül 2012 – Haziran 2025 döneminde yüksek yargıdan toplam 80 bin 884 ihlal kararı çıktığı öğrenildi. İhlal kararlarının türlerine hak ve özgürlüklere göre dağılımı ise “AKP hükümetleri dönemindeki

baskıcı politikaların çarpıcı sonucu” olarak yorumlandı.

Siyasi iktidarın toplum üzerindeki baskıcı tutumunu giderek artırdığını gözler önüne seren verilere göre, 23 Eylül 2012 – 30 Haziran 2025 döneminde AYM'den on binlerce ihlal kararı çıktı. İhlal kararları arasında, yurttaşın Anayasal haklarına yönelik engelleyici uygulamalar da yer aldı.

ANAYASAL HAKLAR BİLE ENGELLEME

AYM’de, Eylül 2012 itibarıyla toplam 80 bin 884 ihlal kararının alındığı belirtildi. Yüksek yargı, 56 bin 443 ihlal kararı ile en çok, “Makul sürede yargılanma hakkı” konulu ihlal kararlarına imza attı. Adil yargılanma hakkının ihlali konulu karar sayısı ise 7 bin 587 karar ile ikinci oldu.

İfade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle alınan kararların sayısı da dikkati çekti. Toplumsal muhalefet üzerindeki baskıyı bir kez daha gözler önüne seren veriye göre, ifade özgürlüğünün ihlali yönünde 4 bin 552 adet, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali yönünde ise bin 548 yüksek yargı kararına imza atıldı.

AYM’den çıkan 80 bin 884 hak ve özgürlük ihlali kararlarından bazılarının türlere göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Kötü muamele yasağı: Bin 146

• Yaşam hakkı: 300

• Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Bin 548

• İfade özgürlüğü: 4 bin 552

• Sendika hakkı: 218

• Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı: 897

∗∗∗

GAZETECİLER HEDEF

Gazeteciler, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi arasında yer alı yor. Yüzlerce gazeteci hakkında soruşturma açılırken birçoğu yalnızca haberleri ve düşünceleri nedeniyle mahkûm ediliyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye’de onlarca gazeteci ve medya çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor.