80 bini aşkın çocuğa ücretsiz diş taraması

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 13 yıldan bu yana hizmette olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde bugüne kadar 80 binin üzerinde çocuğu ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti verdi. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuklara tarama, tedavi, dolgu, diş çekimi, florlama, acil müdahale ve ileri tedaviye yönlendirme gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak sunuluyor. Merkezde ayrıca ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle çocuklarda erken yaşta bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi çatısı altında çocuklara yalnızca tedavi değil; karşılama, psikolojik destek, tarama, ağız ve diş sağlığı eğitimi ve ihtiyaç halinde tedavi süreçlerini kapsayan bütüncül bir hizmet sunuyor. Merkezde, 2013 Ocak ayından 30 Nisan 2026 tarihine kadar 81 bin 722 çocuk taramadan geçirildi. Aynı dönemde 39 bin 277 çocuk tedavi edilirken, 4 bin 11 çocuğa toplam 6 bin 933 psikolojik destek sağlandı. Merkezde ayrıca 25 bin 632 çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Merkezde merkezde 3 diş hekimi, 4 diş hekimi asistanı, 1 psikolog, 1 büro elemanı ve 1 yardımcı personel görev yapıyor.

Bir diş hekimi olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemine dikkat çekerek “Koruyucu hekimlik bu ülkenin en kıymetli sağlık birikimlerinden biridir. Prof. Dr. Nusret Fişek’in ortaya koyduğu anlayış, sağlığın yalnızca tedaviyle değil; önlemeyle, eğitimle ve kamusal sorumlulukla korunabileceğini göstermiştir. Ben de bir diş hekimi olarak çok iyi biliyorum ki, çocuk yaşta ihmal edilen ağız ve diş sağlığı sorunları ilerleyen yıllarda çok daha ağır sonuçlar doğurur. Bu nedenle biz Tepebaşı’nda çocuklarımızın sağlık hakkını bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi. Ataç, şöyle devam etti:

"Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuklara sunulan hizmet, yalnızca muayene koltuğunda başlayan bir süreçten ibaret değil. Merkeze gelen çocuklar önce karşılanıyor. Diş tedavisinden çekinen, kaygı yaşayan ya da korku hisseden çocuklara psikolojik destek veriliyor. Böylece çocukların tedavi sürecine daha güvenli ve daha rahat bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Bu aşamanın ardından çocuklar ağız ve diş taramasından geçiriliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar için gerekli işlemler planlanıyor ve tedavi süreci başlatılıyor. Ayrıca çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler de veriliyor. Böylece çocuğu yalnızca hasta olarak değil; duygusal ihtiyaçlarıyla birlikte ele alan bütünlüklü bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bir çocuğu tedavi etmek kadar, o çocuğun bu süreci korkmadan yaşamasını sağlamak da önemlidir. Biz çocuklarımızın sağlığını hiçbir zaman bütçe kalemi gibi görmedik. Onu bir insan hakkı, bir yaşam hakkı olarak gördük. Bu merkez, işte bu kararlılığın sonucudur.”