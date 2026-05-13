80 vekilden Starmer'a istifa çağrısı: Yeni bir lidere ihtiyaç var

İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşayan iktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Başbakan Keir Starmer, partisinden yükselen büyük bir istifa baskısıyla karşı karşıya. Starmer'a istifa çağrısında bulunan İşçi Partisi milletvekillerinin sayısı 80'i aştı. Partinin Avam Kamarası'nda 403 milletvekili bulunuyor.

Seçim sonuçlarının sorumluluğunu ve vaat ettiği değişimi gerçekleştirme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Starmer, "İşçi Partisi'nde lideri görevden almak için bir süreç işler ve bu süreç henüz başlatılmadı" dedi.

HEZİMET YAŞAMIŞTI

İşçi Partisi, yerel seçimde yaklaşık 1.500 belediye meclis üyesi koltuğunu kaybetti. Buna karşı göç karşıtı Reform Partisi (Reform UK), İşçi Partisi'nin kalelerinde büyük kazanımlar elde etti. Parti Galler'deki parlamento seçimlerinde de yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı. Kabinede İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da Starmer'a görevi bırakma çağrısı yapanlar arasında yer alıyor.

İstifa çağrısı yapan İşçi Partili milletvekillerinden Jonathan Hinder, "Hiçbir başbakan bunu sürdüremez. Gerçekçi olmanın zamanı geldi, o gidiyor" ifadelerini kullandı. BBC'ye konuşan Hinder, "İşçi Partisi için yeni bir lidere ihtiyacımız var ve en önemlisi, ülkemizin yeni bir lidere ihtiyacı var" dedi.

GÖREVİ BIRAKMIYOR

Başbakan Starmer, 11 Mayıs'ta, artan siyasi baskıyı azaltmak amacıyla bir konuşma yaptı ve görevi bırakmayacağını söyledi. Hükümetin hatalar yaptığını kabul etti ancak "büyük siyasi kararları doğru verdiğini" savundu.