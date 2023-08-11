Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 14:19
  • Giriş: 11.08.2023 14:19
  • Güncelleme: 11.08.2023 14:20
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
80 yaşındaki baba arazi kavgasında oğlunu öldürdü

Nevşehir’de 80 yaşındaki şahıs, arazi nedeniyle tartıştığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında meydana geldi.

İddiaya göre, Cemal B. (80) ile oğlu Yunus B. (56) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Cemal B., kavgada oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Cemal B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yunus B.’nin cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol