80. yılını kutlayan İstanbul Filarmoni Derneği, konserlere devam ediyor

İstanbul Filarmoni Derneği (İFD), 80. yıl özel konserleriyle müzikseverlere klasik müziğin önemli eserlerini sunuyor.

Bu kapsamda 9 Nisan saat 19.00’da soprano Esra Özbir, piyanist Burcu Ersin ve balalayka virtüözü Aleksandr Petuhov’un sahnede olacağı “Troyka Konseri”, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nde yapılacak.

Aynı yerde 11 Nisan saat 19.00’da Yonca Sülün (1. keman), Gaye Süslüoğlu (2. keman), Verda Gül (viyola) ve Şafak Erişkin’den (çello) oluşan İFD Quartet konseri, 25 Nisan saat 19.00’da da piyanoda Işıl Giray Uysal ve viyolada Füsun Naz Altınel “Baharın İlk Tınıları” konseriyle dinleyicilerle buluşacak.

12 Nisan saat 19.00’da ise Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde Ceyda Sağlam, Verda Karaçil Cerit ve Ayşem Ersoy’dan oluşan “Trio Galante”, “Baharda Müzikal Tınılar” adlı konser verecek.