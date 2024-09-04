800 TL’lik kemer hayatta tutacaktı

Sarp TÜRKMEN

Ankara’nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi’nde üç işçinin öldüğü olayın arka planı iş cinayetinin yine göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

Çalıştıkları binanın dış cephesini yaparken sütunlu çalışma platformunun kırılması sonucu 12. kattan zemine düşerek hayatını kaybeden üç işçi dün Sincan Çimşit mezarlığında defnedildi. Çetin Buru (39), kardeşi Volkan Buru (34) ve kuzeni Mertcan Buru (27)’nun yakınları törende güçlükle ayakta durdu.

Salihoğulları İnşaat firmasının binasında çalışan diğer işçiler şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ve mevzuatta yer alan emniyet kemeri ve inşaat güvenlik filesinin etkin biçimde kullanılmadığını söyledi. İşçilerden biri “Üzerinde çalışılan ve kırılan platform iyi durumda değildi. Bile bile gelen bir katliam bu” dedi.

GÜVENLİK FİLESİ YOKTU

İş cinayetinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mertcan Buru’nun babası Erol Buru şantiyede gereken güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunarak şunları söyledi: “Ben dış cephe mantolama işi yapıyorum. Oğullarım bu şantiyede çalışıyordu. Şantiyede güvenlik filesi bulunmuyordu. Emniyet kemerlerini takacağımız can halatı sağlanmamıştı. Çalışanlar, platformun uygun olmadığını yüklenici firmaya iletmiş. Buna rağmen önlem alınmadı. Firma yetkilileri bize bir şey olmayacağına dair güvence vermişti.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 İSG uzmanı ile 1 firma yetkilisi ve şantiye şefi gözaltına alındı.

İSİG İstanbul Gönüllüsü İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Turan, “Mevzuata göre yüksekte çalışanların emniyet kemerinin olması zorunlu. Emniyet kemeri kişisel koruyucu ekipman. Zorunlu olan bir diğer koruyucu ekipman güvenlik filesi. Emniyet kemeri yalnızca kemeri takan kişiyi korumaya yönelik tasarlanmıştır. File şantiye sahasında bulunanları da korur. Bu ikisi hayati öneme sahip ekipmanlar. “Boyalı iskele” de denilen platformun kullanılması riskli. Çünkü bu platformlar hasar görüp kırılıyor. O zaman kaynak yapılıyor ve üzeri boyanıyor. Dolayısıyla sorunlu mu değil mi boyandığı için bu anlaşılmıyor. Boyalı iskele kullanımı ihlaldir. İskelenin kırılması sonucu işçiler hayatını kaybetti.” Piyasada yaptığımız araştırmaya göre bir emniyet kemerinin fiyatı 800 TL. Güvenlik ağının maliyeti 30 bin TL. Standartlara uygun bir iskelenin aylık kirası ise 100 bin TL. Çalıştıkları devasa konutlarda en ucuz daire ise 5 milyon TL'den satılıyordu.

İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi)’nin verilerine göre 2024 yılında inşaat işkolunda en az 250 kişi iş cinayetinde öldü.

ÜLKE İŞÇİ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Üç işçinin ölümüne ilişkin TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Olayın teknik nedenlerine ilişkin söyleyeceklerimiz olacak, ancak en başta söyleyelim: İşyerlerindeki iş/işveren cinayetlerinin asıl nedeni politiktir! İşçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik kararları alan, düzenlemeleri yapan, doğru bir kurum, denetleme, yaptırım olmaması, emekçi canına değer verilmemesi. AKP iktidarında ülke işçi mezarlığına döndü. Vedat Işıkhan’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemi AKP’nin tüm rekorlarını kırmaya aday." Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada ise şu noktalara dikkat çekildi: “Güvencesiz çalışmanın hâkim olduğu inşaat sektöründeki uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız ve sendikasız çalışma ile her türlü kuralsızlık işçi ölümlerini artıran başlıca faktörler. İş güvenliği tedbirleri alınsa bu cinayetler önlenebilirdi.”