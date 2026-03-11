81,4 bin hektar orman kül oldu: Türkiye bir ilini yangında kaybetti

2025 yılında meydana gelen ve Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarının sayısı ve çıkış nedenleri raporlandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri, çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınları nedeniyle binlerce hektar orman alanının küle döndüğünü ortaya koydu.

2025’teki yangınlarda zarar gören orman alanlarının büyüklüğü, 2020-2025 döneminin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

MÜCADELE ZAYIFLIYOR

OGM’nin verilerine göre, 2025 yılında 3 bin 224 adet orman yangını yaşandı. Yangınlarda hasar gören orman alanlarının büyüklüğü ise 81 bin 473 hektar olarak hesaplandı. Bu büyüklük Yalova’nın yüzölçümüne yakın bir alan anlamına geliyor. 2024 yılındaki toplam 3 bin 797 adet yangında ise 27 bin 485 hektar orman alanının hasar gördüğü bildirildi. Yangın sayısı azalmasına karşın kül olan alanın artması “Orman yangınlarına müdahale her yıl daha da zayıflıyor” eleştirilerini gündeme getirdi.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Orman yangınlarının çıkış nedenleri de dikkati çekti. 2025 yılında meydana gelen bin 12 orman yangının çıkış nedeninin belirlenemediği öğrenildi. Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınlarında zarar gören orman alanlarının büyüklüğünün ise 37 bin 626 olduğu belirtildi. İhmal, dikkatsizlik ya da kaza nedenli çıkan orman yangınlarının sayısının büyüklüğü de paylaşıldı. 2025 yılında ihmal, dikkatsizlik ya da kaza sonucu çıkan bin 774 yangında toplam 40 bin 32 hektar orman alanının kül olduğu kaydedildi. Nedeni belirlenemeyen ya da “İhmal” sonucu çıktığı belirtilen kazaların yanı sıra, 2025 yılında meydana gelen 160 adet orman yangının çıkış nedeninin ise “Kasıt” olduğu tespit edildi. Kasıtlı çıkarılan yangınlarda hasar gren orman alanının büyüklüğü OGM’nin verilerine, 3 bin 546 hektar olarak yansıdı. 2025 yılında doğal nedenlerle meydana gelen 278 yangının hasar verdiği orman alanlarının büyüklüğü ise kayıtlara, 269 hektar olarak geçti.