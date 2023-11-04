81 ilde ’Çengel’ operasyonu: 215 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel' operasyonu kapsamında 215 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde düzenlenen operasyona yönelik açıklama yaptı.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesine yönelik "Çengel" operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi" dedi.

Yerlikaya, "30 bin 126 litre etil alkol,15 bin 300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi. 25 adet yasadışı ’Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi’ tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiğini belirtti.