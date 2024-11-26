‘81 ilde cinayetler araştırılsın’ teklifi

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin araştırılması, gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Koçyiğit, kadın cinayetlerine karşı alınan önlemlerin ve uygulanan yaptırımların oldukça yetersiz kaldığını belirterek, “Katiller, haksız tahrik indirimi alarak cezalarını çok hafif bir şekilde atlatmakta, bu durum kadınları öldürmeye cesaretlendirici bir etki yaratmakta ve ne yazık ki her gün en az 3 kadın katledilmektedir” dedi.

Koçyiğit, “Türkiye, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddete dair cezai ve başka hukuki yaptırımları zorunlu kılan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek, ağır yaptırımlar içeren suçları meşru göreceğini de ilan etmiştir. Cezasızlık politikaları kadın cinayetlerini artıran hususlar olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.