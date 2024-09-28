81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: İlk 5'te hangi iller var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-26" operasyonlarında 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 511 silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye geneli düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde "Mercek-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 2 bin 511 silah ele geçirildi. 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı" bilgisini paylaştı.

Yrlikaya, ayrıca, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan zanlılarla ilgili detayları da paylaştı.

Buna göre;

İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirildi. 318 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirildi. 96 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirildi. 129 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 125 şüpheli gözaltına alındı.