81 ilde seçmenle yüz yüze temas

Türkiye genelindeki 191 bin sandıkta asil ve yedek sandık görevlilerini belirleyen CHP, yaz döneminde tüm kurmaylarıyla sahaya inecek. Mahalle temsilcileri aracılığıyla seçmenle temas eden CHP’nin milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de sahada olacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, parti yöneticilerinin saha çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Bülent Tezcan’a bağlı oluşturulan Saha Planlama Birimi’nce koordine edilecek. Saha Planlama biriminde İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen görev alacak.

Saha Planlama Birimi, Genel Sekreterlik ve TBMM Grup Başkanvekilliği eşgüdümü ile saha planlaması gerçekleştirilecek. Çalışmalar 4-10 Ağustos, 11-17 Ağustos, 18-24 Ağustos ve 25-31 Ağustos tarihlerinde olmak üzere dört hafta olarak planlanacak. CHP kurmayları ve milletvekillerince sahada yürütülecek çalışmalar, her çalışma grubu için ayrı ayrı belirlenen raportörler tarafından raporlanarak CHP lideri Özgür Özel’e iletilecek.

CHP kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin üzerinde çalıştığı Hükümet Programı’nın hazırlık çalışmalarında da sahadan gelen geri dönüşlerden yararlanılacak. CHP’nin eğitimden sağlığa, adaletten kültür sanata kadar toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda, “CHP Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusuna yanıt veren bir yol haritası oluşturulacak. Yol haritası, seçmenlere de hem mitingler aracılığıyla hem de saha çalışmaları ile yüz yüze anlatılacak.

SEÇMEN PROFİLİ

Saha çalışmaları devam ederken CHP’nin, “Seçmen Profili” çalışmasına da son şekli verilecek. Seçmen Profili çalışması kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki tüm seçim çevrelerindeki seçmenlerin analizi rapor haline getirilecek. Çalışmada, AKP ve MHP seçmeni de dahil olmak üzere, tüm seçmenlerin son üç seçimdeki oy verme eğilimleri saptanacak. Kentlere özgü ihtiyaçlar da yine seçmenlerin beyanları doğrultusunda kayda geçirilecek. Kurmaylar, “Seçmen CHP’den ne bekliyor?” sorusunun yanıtlarını içeren çalışmasını Genel Merkez’e ulaştıracak.