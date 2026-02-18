81 sinemacıdan Berlinale’ye tepki: "Filistin konusunda sansür ve çifte standart var"

Uluslararası sinema dünyasından 81 oyuncu ve yönetmen, Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) yönetimine yönelik eleştirilerini içeren bir açık mektup yayımladı.

Variety’de yayımlanan mektupta, festival yönetimi İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım karşısında net bir tutum almaya çağrıldı.

Açık mektupta, bu yıl festivalin jüri başkanlığını üstlenen Wim Wenders’ın “Siyasetten uzak durmalıyız” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterildi. İmzacı sanatçılar, sinema ile siyasetin birbirinden ayrılamayacağını vurguladı.

“SİYASET VE SİNEMA AYRILAMAZ”

Sanatçılar, Wenders’ın sinemayı siyasetin karşıtı olarak konumlandıran yaklaşımına “şiddetle karşı çıktıklarını” belirterek, “Birini diğerinden ayıramazsınız” ifadelerini kullandı.

Mektupta Berlinale’nin geçmişte Rusya-Ukrayna savaşı ve İran’daki gelişmeler konusunda açık siyasi tavır aldığı hatırlatılırken, Gazze konusunda aynı netliğin gösterilmediği savunuldu. Bu durum “çifte standart” olarak nitelendirildi.

“FİLİSTİN İÇİN KONUŞANLAR KINANDI”

İmzacı sanatçılar, festival kapsamında Filistin’le dayanışma mesajı veren sinemacılara yönelik baskıcı tutumlar sergilendiğini ileri sürdü.

Geçen yıl Filistin yaşamı ve özgürlüğü için konuşan bazı film yapımcılarının festival programcıları tarafından “agresif biçimde kınandığı”, bir sinemacının polis soruşturmasına maruz kaldığı ve uluslararası hukuk vurgusu içeren bir konuşmanın festival yönetimince “ayrımcı” olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Mektupta, “Bu kurumsal baskıyı ve Filistin karşıtı ırkçılığı reddetmede meslektaşlarımızın yanındayız” denildi.

İMZACI İSİMLER

Açık mektuba imza atanlar arasında Javier Bardem, Tilda Swinton, Brian Cox, Adam McKay, Mike Leigh, Lukas Dhont, Nan Goldin ve Avi Mograbi yer aldı. İmzacıların tamamının Berlinale ile geçmişte profesyonel bağlarının bulunduğu belirtildi.

Mektupta Almanya hükümetinin İsrail’e verdiği askeri ve siyasi destek de eleştirildi. Almanya’nın, Gazze’deki saldırılara ilişkin kanıtlara rağmen İsrail’in en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğu savunuldu; Filistin’le dayanışma açıklamaları yapan sanatçılara yönelik baskıcı önlemler uygulandığı öne sürüldü.

“AHLAKİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİR”

Uluslararası sinema dünyasında İsrail’e yönelik kültürel boykot çağrılarının arttığına dikkat çekilen mektupta, binlerce sinema emekçisinin İsrailli film şirketleri ve kurumlarıyla çalışmayı reddettiği hatırlatıldı. Sanatçılar, Berlinale yönetimine şu çağrıyı yaptı:

“Geçmişte İran ve Ukrayna’daki vahşetler karşısında açık tutum alan Berlinale’yi, ahlaki görevini yerine getirmeye; İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara karşı açıkça muhalefetini beyan etmeye çağırıyoruz.”