82. Altın Küre Ödülleri | 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944 yılından bugüne verilen Golden Globe, Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl 82.'si gerçekleşti. Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen 2025 Altın Küre Ödülleri basında Oscar'ın habercisi olarak nitelendiriliyor. Çok sayıda çarpıcı filmin ödül aldığı gece sonrası ise 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi araştırması hız kazandı. İşte, 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!

2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ