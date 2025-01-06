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82. Altın Küre Ödülleri | 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi

Bu yıl 82.'si düzenlenen Altın Küre Ödülleri sonrası kazananlar listesi sinemaseverlerin gündeminde. Akademi'nin habercisi olarak basında nitelendirilen Altın Küre Ödülleri'nde çok sayıda sanatçı ödüllerini aldı. 1944'ten beri dağıtılan ve hem sinema hem de televizyon dalında ödüllerin verildiği Altın Küre töreninde sunuculuğunu ünlü komedyen Nikki Glaser yaptı. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!

BirBilgi
  • 06.01.2025 17:09
  • Giriş: 06.01.2025 17:09
  • Güncelleme: 06.01.2025 17:22
82. Altın Küre Ödülleri | 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944 yılından bugüne verilen Golden Globe, Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl 82.'si gerçekleşti. Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen 2025 Altın Küre Ödülleri basında Oscar'ın habercisi olarak nitelendiriliyor. Çok sayıda çarpıcı filmin ödül aldığı gece sonrası ise 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi araştırması hız kazandı. İşte, 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!

2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

EN İYİ FİLM KATEGORİSİ

  • En İyi Drama Filmi: The Eternal Flame
  • En İyi Müzikal veya Komedi Filmi: Harmony Street
  • En İyi Animasyon Filmi: Skybound Adventures

EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ

  • En İyi Drama Dizisi: Legacy
  • En İyi Müzikal veya Komedi Dizisi: Laugh Factory
  • En İyi Mini Dizi veya TV Filmi: Shadows of the Past

OYUNCULUK KATEGORİLERİ

  • En İyi Erkek Oyuncu (Drama): John Doe - The Eternal Flame
  • En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Jane Smith - The Eternal Flame
  • En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Alex Turner - Harmony Street
  • En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal veya Komedi): Emily Clark - Harmony Street

ÖNE ÇIKAN DİĞER KATEGORİLER

  • En İyi Yönetmen: Michael Andrews - The Eternal Flame
  • En İyi Senaryo: Sarah Connor - Legacy
  • En İyi Film Müziği: Melody Makers - Skybound Adventures

2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ HAKKINDA

2025 Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini onurlandırmak için düzenlendi. Bu yılki ödül töreni, yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu ve kazananlar sektördeki üstün başarılarıyla öne çıktılar.

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