82. Altın Küre Ödülleri | 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi
Bu yıl 82.'si düzenlenen Altın Küre Ödülleri sonrası kazananlar listesi sinemaseverlerin gündeminde. Akademi'nin habercisi olarak basında nitelendirilen Altın Küre Ödülleri'nde çok sayıda sanatçı ödüllerini aldı. 1944'ten beri dağıtılan ve hem sinema hem de televizyon dalında ödüllerin verildiği Altın Küre töreninde sunuculuğunu ünlü komedyen Nikki Glaser yaptı. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!
Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944 yılından bugüne verilen Golden Globe, Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl 82.'si gerçekleşti. Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen 2025 Altın Küre Ödülleri basında Oscar'ın habercisi olarak nitelendiriliyor. Çok sayıda çarpıcı filmin ödül aldığı gece sonrası ise 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi araştırması hız kazandı. İşte, 2025 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi!
2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ
2025 Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini onurlandırmak için düzenlendi. Bu yılki ödül töreni, yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu ve kazananlar sektördeki üstün başarılarıyla öne çıktılar.
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EN İYİ DİZİ KATEGORİSİ
OYUNCULUK KATEGORİLERİ
ÖNE ÇIKAN DİĞER KATEGORİLER
2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ HAKKINDA
2025 Altın Küre Ödülleri, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini onurlandırmak için düzenlendi. Bu yılki ödül töreni, yıldızlarla dolu bir geceye sahne oldu ve kazananlar sektördeki üstün başarılarıyla öne çıktılar.