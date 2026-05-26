826 gündür dinmeyen acı

Urfa’nın Siverek ilçesinde evli olduğu erkek tarafından öldürülen hemşire Pınar Sevim’in ailesinin adalet mücadelesi sürüyor.

Sanık Rıdvan Bulunmaz’a “eşe karşı kasten öldürme” suçundan indirim uygulanarak müebbet hapis cezası verilmesine tepki gösteren aile, dosyayı istinafa taşıdı.

Pınar Sevim’in 24 Mayıs'taki doğum gününde konuşan ağabey Erdal Sevim, “Yaşasaydı Pınar bugün 31 yaşında olacaktı.

826 gündür adalet bekliyoruz. Kardeşimin yokluğunu hiçbir ceza telafi etmez ama hak ettiği cezayı almazsa bu acı daha da büyüyecek” dedi.

İTİRAZ ETTİK

22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz tarafından öldürülen Pınar Sevim'in (Bulunmaz) ağabeyi Erdal Sevim, adalet mücadelesini BirGün’e anlattı.

Kardeşinin evlendikten kısa bir süre sonra sorunlar yaşadığını, katledilmeden kısa bir süre önce ailesinin yanına Adıyaman’a geldiğini ve sanığın Pınar’ı ikna ederek eve götürdüğünü belirterek ‘‘Rıdvan özür dileyip bir daha olmayacağını söyledi. Pınar son bir şans verdi ve evine döndü. Üç hafta sonra da öldürüldü’’ dedi.

Dosyanın ilk aşamada intihar iddiası üzerinden yürütülmeye çalışıldığını, soruşturma sürecinde etkin bir inceleme yapılmadığını kaydeden Sevim ‘‘Mahkeme heyeti değişene kadar birçok talebimiz reddedildi.

Yeni heyet keşfin yeniden yapılmasına karar verdi. 16 ay tutuksuzdu, ancak o zaman tutuklandı. İndirim uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet değil, müebbet ceza verildi.

Talebimiz çok net. Herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyoruz. Bu süreçte delil karartan, yalancı şahitlik yapanların da cezalandırılmasını istiyoruz’’ dedi.

Yaklaşan bayramın kendileri için artık eski anlamını taşımadığını söyleyen Sevim, şöyle devam etti: “Özel günler artık acıyı daha fazla hissettiriyor. Pınar’ın yokluğunu hiçbir şey telafi edemez. Ama en azından hak ettiği ceza verilirse ailemizin acısı biraz olsun hafifleyecek.”

Sözümüzü tutmak için mücadele edeceğiz



24 Mayıs’ın kardeşinin doğum günü olduğunu anımsatan Sevim, sosyal medyadan özetle şu ifadeleri kullandı:



“Bir zamanlar ‘iyi ki doğdun’ diyerek sarıldığımız bu gün, şimdi içimde dinmeyen bir acının tarihi oldu. Şimdi senden geriye; bir fotoğrafa uzun uzun bakmak, her gün içimden sessizce seninle konuşmak ve adaletini sağlamak kaldı. Sana verdiğim sözü tutabilmek için güzel yürekli insanlarla verdiğimiz mücadele sonuna kadar devam edecek. Pınar için, kadınlar için ve bir daha hiçbir kadının hayatının elinden alınmaması için, hiç bir ailenin, paranın, makamların, bağlantıların ve kurdukları oyunların adaletten büyük olmadığını görmek ve göstermek için mücadelemiz sürecek. Adalet için sen olmazsan bir eksiğiz.’’

