83,4 milyon kişi iç göçe zorlandı

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024'ün sonunda dünya genelinde 83,4 milyon kişinin "ülke içinde yerinden edilmiş" olarak yaşadığını bildirdi.

IOM'un, Cenevre merkezli İç Göç İzleme Merkezinin (IDMC) "2025 Küresel İç Göç Raporu" verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerdeki çatışmaların çok fazla yerinden edilmeye yol açmaya devam ettiği belirtildi.

Sadece geçen yıl çatışmalar nedeniyle 20,1 milyon yeni iç göç görüldüğü aktarılan açıklamada bunun 9,1 milyonunun Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (KDC) olduğu bildirildi.