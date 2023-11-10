83,5 kilo esrar ele geçirilen yolcu otobüsünün sahibi 2 kardeşe 22’şer yıl hapis

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 yıl önce polisin yaptığı operasyonda, bagajında 83 kilo 550 gram esrar ele geçirilen yolcu otobüsünün sahipleri Mehmet Süleyman Acu ve kardeşi Yusuf Acu, 22'şer yıl hapse çarptırıldı. Otobüs şoförü Murat Akkuş ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Olay, 2020 yılının kasım ayında meydana geldi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 83 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında otobüsün sahibi olan Mehmet Süleyman Acu ile kardeşi Yusuf Acu tutuklanırken, otobüs şoförü Murat Akkuş ve muavin Yakup Taşkı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Süleyman Acu ile kardeşi Yusuf Acu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. 2 kardeş 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 22’şer yıl hapis ve 600'er bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Dava kapsamında otobüs muavini Yakup Taşkın delil yetersizliğinden beraat ederken, otobüs şoförü Murat Akkuş da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 125 bin TL adli para cezası aldı.