83’üncü Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü Hamnet, En iyi yönetmen ödülünü ise One Battle After Another'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson kazandı.

Kültür Sanat
  • 12.01.2026 10:05
  • Giriş: 12.01.2026 10:05
  • Güncelleme: 12.01.2026 10:15
Kaynak: DHA
2026 Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 83'üncü kez verildi. Nikki Glaser, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenin sunuculuğunu üstlendi.

SİNEMA DALINDA KAZANANLAR

EN İYİ FİLM (DRAM)

Hamnet

EN İYİ FİLM (KOMEDİ/MÜZİKAL)

One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson-One Battle After Another

EN İYİ SENARYO

Paul Thomas Anderson–One Battle After Another

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Wagner Moura-The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Jessie Buckley-Hamnet

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL)

Timothee Chalamet-Marty Supreme

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL)

Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Stellan Skarsgard-Sentimental Value

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Teyana Taylor-One Battle After Another

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

The Secret Agent

EN İYİ ANİMASYON

KPop Demon Hunters

SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI

Sinners

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Ludwig Göransson-Sinners

EN İYİ ŞARKI

KPop Demon Hunters–Golden

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Pitt

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

The Studio

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Adolescence

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-DRAM)

Rhea Seehorn-Pluribus

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-DRAM)

Noah Wyle-The Pitt

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart-Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Seth Rogen-The Studio

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Michelle Williams-Dying for Sex

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Stephen Graham-Adolescence

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Erin Doherty-Adolescence

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Owen Cooper-Adolescence

EN İYİ PODCAST

Good Hang With Amy Poehler

EN İYİ PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)

Ricky Gervais-Mortality

