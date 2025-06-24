84 konser ile sezon rekorlarla kapandı

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024–2025 konser sezonunu 84 konser, 2 bin 561 sanatçı ve 51 bin 305 dinleyiciyle tamamladı. Sezon boyunca genç müzisyenlere destek sunan, Dinleyici Okulu gibi yeni projelerle katılımcı müzik kültürünü güçlendiren CRR, tarihinde ilk kez ortalama 700 koltuk doluluğuna ulaştı.

Sezon programı, ilk kez oluşturulan Sanat Danışma Kurulu tarafından belirlenirken; CRR Senfoni Orkestrası’nın daimî şefi Nil Venditti’nin yönettiği konserler, dinamik yorum gücüyle öne çıktı. CRR, binlerce müzisyenin sesine ev sahipliği yapan, genç yeteneklerin ilk adımlarını attığı ve müziğin toplumsal bir değer olarak yaşatıldığı bir buluşma noktasına dönüştü. Klasikten caza, gelenekselden deneysele uzanan çok çeşitli programlarla İstanbul’un kültür hayatına nefes verdi.

Mirabassi & Zanchini Duo’nun zarif caz tınıları, Alex Skolnick Trio’nun caz-rock buluşması, Lena Chamamyan ve Cristina Branco’nun sesiyle Ortadoğu’dan Portekiz’e uzanan yorumları da bu çeşitliliği besleyen eşsiz konserlerdendi. Konserlerde 51 bin 305 dinleyici ağırlandı. 1989’da İstanbul’un müzik hayatına dokunmaya başlayan 864 koltuk kapasiteli CRR’nin tarihinde ilk kez koltuk doluluk ortalaması bu sezon 700’e ulaştı. 2024–2025 sezonunda CRR Senfoni Orkestrası da programın taşıyıcı unsurlarından biri oldu. Orkestranın daimî şefi Nil Venditti, sezon boyunca gerçekleştirdiği sekiz konserle hem topluluğa hem de izleyiciye dinamizm kazandıran bir yorum dili ortaya koydu. Yenilikçi repertuvar tercihleriyle dikkat çeken genç şef, orkestraya enerjik bir ifade gücü kazandırdı.

CRR Sanat Danışma Kurulu tarafından hazırlanacak 2025–2026 sezon programı, Eylül ayında müzikseverlerle paylaşılacak.