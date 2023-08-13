85 yaşındaki kadın Silivri'de denizde kayboldu

Silivri'de denize girerek akıntıya kapılan 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu arama ve kurtarma ekipleri tarafından 2 gündür aranıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Silivri Selimpaşa Plajında önceki gün saat 17.00 sıralarında denize giren 85 yaşındaki Sevgi Karacaoğlu olumsuz hava şartlarından dolayı akıntıya kapılarak denizde kayboldu.

DHA'nın aktardığına göre, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerinin çalışmaları sürüyor.