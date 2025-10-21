876 yıla kadar hapisle yargılanan sanık: "Cumhurbaşkanı geldi, dondurma kestirdik"

Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının dokuzuncu duruşması 30 Eylül’de yapıldı.

Biri firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

DURUŞMADA TARTIŞMA ÇIKTI

Mahkeme dosyasına geçtiğimiz günlerde giren SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) çözümlemesinde ise duruşmada Erdoğan tartışması yaşandığı anlaşıldı. 876'şar yıla kadar hapsi istenen ve yaklaşık 700 gün sonra Ankara’da saklandığı villada yakalanan iş insanı Sami Kervancıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anılarını anlatmasına depremzedeler tepki gösterdi.

‘CUMHURBAŞKANI’MIZ GELDİ, DONDURMA KESTİRDİK’

SEGBİS çözümlemesine göre Erdoğan’ın konu edildiği tartışma şöyle yaşandı:

-Sanık Sami Kervancıoğlu: Başkanım buraya (sahibi olduğu Kervan Pastanesi) Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz var. Şimdi Cumhurbaşkanı’mız gelmiş, dondurma kestirmişiz...

-Ses: Başkanım bunun savunma ile ne ilgisi var ama ya. Hamasete girdi burası ya. Allah Allah.

-Ses: Başkanım manipüle ediyor. SEGBİS (anlaşılmadı) zaten Cumhurbaşkanı’na dondurma yedirdiği için (anlaşılmadı)

-Başkan: Avukat Hanım oturun.

-Ses: Sana ne ya!

-Başkan: Arkadaşlar lütfen!

-Ses: Cumhurbaşkanı’nı (anlaşılmadı) niçin karıştırıyorsun? Cumhurbaşkanı’nın bu yargılamada ne işi var?

-Ses: Suçunuza kılıf uydurmak için reisi de kullanıyorsunuz.

-Başkan: Ben müdahale ederim. Lütfen Avukat Hanım. Avukat Beyler bu şekilde olmaz.

-Ses: Sayın Başkanım bunlar öyledir. (anlaşılmadı) Reis’i kullanırlar.

-Başkan: Avukat Hanım, Avukat Beyler bu şekilde karşılıklı konuşma olmaz.

-Ses: Cumhurbaşkanı'nı ilgilendiren bir yargıma değil. Kendini aklasın.

-Başkan: Avukat Hanım müdahale etmeyin. Avukat beyler bekleyin. Rica ediyorum ya. Gerçekten hani.

-Ses: Sayın Başkanım bir şey söyleyeceğim. Rica ediyorum.

-Başkan: Burası tartışma programı değil. Hepinize söylüyorum bunu.