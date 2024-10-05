Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

876’şar yıl hapisleri istenen firari sanıklar TEKNOFEST’te dondurma dağıttırdı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın düzenlediği TEKNOFEST’te, 393 gündür firari olan deprem davası sanıklarının Alpedo isimli şirketi dondurma dağıttı.

Güncel
  • 05.10.2024 17:40
  • Giriş: 05.10.2024 17:40
  • Güncelleme: 05.10.2024 18:00
876’şar yıl hapisleri istenen firari sanıklar TEKNOFEST’te dondurma dağıttırdı!
İsmail Arı
İsmail Arı
ismailari@birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın bu yıl Adana’daki Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlediği TEKNOFEST’te bir skandala imza atıldı.

'adanaburada.01' adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı bir videoda, 393 gündür firari olan deprem davası sanıklarının Alpedo isimli şirketi TEKNOFEST’te dondurma dağıttığı görüldü

Depremin simge davalarından biri de Ezgi Apartmanı davası. 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapıp kolon kesen Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. 393 gündür firari olmalarına rağmen yakalanmayan Kervancıoğlu ve Pekel, Kervan Pastanesi’nin yanında Alpedo Dondurma’nın da sahibi.

Ezgi Apartmanı davası: Tutuklu tek sanık tahliye edildi
Ezgi Apartmanı’nın dördüncü duruşması yarın görülecek
BirGün'e Abone Ol