88 yıl sonra Halk Cephesi

AP seçimlerinde en büyük şoku yaşayan ülkelerden Fransa’da sol güçler yeniden buluştu. Ortak bir bildiri yayımlayan sol partilerin bir araya gelmesi 1936 seçimlerini kazanan Halk Cephesi’ni akıllara getirdi.

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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın aldığı yüksek oyların etkisi en çok Fransa’da hissedildi. Seçimlerin hemen sonrasında Macron’un erken seçim kararı almasının ardından ülkede sol bir araya geldi.

AP seçimlerine parçalı olarak giren sol aşırı sağ tehdidine sessiz kalmadı. Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF), Sosyalist Parti (PS) ve çevreci parti Yeşiller'den (EELV) yapılan ortak yazılı açıklamada, AP seçimlerinin ve Meclis'in feshedilmesinin ardından söz konusu partilerin ülkenin içinde bulunduğu tarihi durumla mücadele etmek için bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki solcu güçler, sendikalar, dernek ve vatandaşlar yeni bir "Halk Cephesi" oluşturmaya çağrılırken, bu partilerin, aşırı sağın ırkçı projesine karşı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a alternatif oluşturan siyasi bir programı sunmak istediği anlatıldı.

Bu partilerin yerel seçimin ilk turundan itibaren tüm seçim bölgelerinde tek bir adayı destekleyeceği kaydedilen açıklamada, bu adayların, kurulduğu takdirde yeni "Halk Cephesi" hükümetinin 100 gün içinde atacağı adımların yer aldığı bir siyasi programı uygulayacağı kaydedildi.

Fransa solunun önemli bir figürü olan eski cumhurbaşkanı adayı Mélenchon ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde birleşmenin önemine vurgu yaptı. “Herkes popüler birliği sağlayacak platformu seçme kapasitesine sahiptir” diyen Mélenchon, “Bu savaşa birleşik olarak girme imkânını reddedenlerin ağır sorumluluğuna” vurgu yaptı.

Birleşik sol fikri, Fransa’da 2022’de gerçekleşen son seçimler öncesinde ortaya çıkan Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği’ni (NUPES) hatırlattı. Sosyalist Parti, PCF, Yeşiller ve LFI 2022 seçimlerinde bir araya gelerek 1.400 avro asgari ücret, temel ihtiyaç maddelerinde fiyat dondurma, emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi ve kurumsal gücün başkandan parlamentoya kaydırılması gibi önerilerini içeren ortak taleplerle seçime girmişti.

Bu strateji, Fransa’nın 577 yasama bölgesinin her birinde tek bir NUPES adayının sahaya çıkarılmasını ve 151 Meclis koltuğu kazanmalarını sağladı.

Sosyalistlerin lideri Faure, PCF’nin lideri Roussel ve LFI milletvekili Ruffin yayımladıkları ortak metinde 1936 seçimlerini kazanan sol koalisyona atıfta bulunarak bir “Halk Cephesi” çağrısı yaptı. 1934 yılında birinci ve ikinci dünya savaşı arasında solun birliği sağlanmış ve sol iktidar kurulmuştu. Ancak LFI koordinatörü Manuel Bompard, Franceinfo'ya verdiği demeçte, böyle bir ittifakın NUPES platformuna dayanması gerektiğini söyledi.

LFI milletvekili Eric Coquerel, Reuters’a yaptığı açıklamada, sol partiler arasında bir anlaşmanın sadece emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi, vergi sisteminin reformu ve Filistin devletinin tanınması gibi mutabakatlara dayalı olarak mümkün olabileceğini söyledi.

Fransa'nın solunun karar vermek için ise sadece birkaç günü var. Yasama seçimleri için adaylıklar pazartesi günü yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bugün ile 16 Haziran arasında sunulacak. Seçim kampanyası ise 17 Haziran'da başlayacak.

Bu süreçte farklı stratejiler ve politikalar arasındaki uyumsuzluklar, birlik çağrılarına rağmen zorluklar yaratabilir. Liderlerin ve partilerin, ortak bir zemin bulup bulamayacağı ve solun bu erken seçimde nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi yüzde 31,5 oy alarak açık ara farkla birinci olurken Macron’un partisi Rönesans partisi ise oyların sadece yüzde 15,2’sini alarak hezimete uğramıştı. Seçimlerindeki oy dağılımında Yeşiller yüzde 5, Boyun Eğmeyen Fransa yüzde 8,7, Sosyalist Parti yüzde 14, Komünist Parti ise yüzde 2,3 oranında oy almıştı.

SAĞDA DA İTTİFAK İHTİMALİ DOĞDU

Ülkede solun bir araya gelmesinin ardından sağda da ittifak ihtimali doğdu. Merkez sağda yer alan Cumhuriyetçi Parti (LR) Lideri Eric Ciotti, TFI kanalında katıldığı programda, aşırı sağcıların ittifak yapma çağrılarına olumlu cevap verdi. "Kendimiz gibi kalacağımız bir ittifaka ihtiyacımız var" diyen Ciotti, bu ittifaka "Yahudi karşıtı söylemlerde bulunan" solculardan ve "ülkeyi bugünkü haline sürükleyen" Macron yönetiminden ziyade Marine Le Pen'in partisinin uygun olacağını söyledi.