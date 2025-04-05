88 yıllık başkent derbisinde yeni randevu bir kez daha alt ligde

Trendyol 1. Lig'de Ankara derbisinde yarın karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 88 yılı aşkın rekabetlerinde bir kez daha alt ligde birbirlerine rakip olacak.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankara derbisinin bilinen rekabeti 88 yıl öncesine dayanıyor.

Kuruluşlarının üzerinden bir asır geçmiş iki köklü kulüp, tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaştı. Bir alt ligde (1. Lig) sadece beş kez karşılaşan iki takımın bu kulvardaki maçlarında MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekiyor. İki takım, bu sezonun dışında 1980-1981 ve 2021-2022 sezonlarında 1. Lig'de birlikte yer aldı. Söz konusu sezonlarda oynanan 5 karşılaşmanın 4'ünü MKE Ankaragücü, 1'ini ise Gençlerbirliği galibiyetle tamamladı.