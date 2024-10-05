89. Geleneksel İznik Panayırı başladı



İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında, “Bir asıra yakın geçmişiyle her birimizde unutulmaz hatıralar bırakan İznik Panayırı yeniden kapılarını açtı. Panayırımız, hem ilçemiz esnafı için hem de ziyaretçilerimiz için önemli bir buluşma noktası. Herkese bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Panayır boyunca, çeşitli el sanatları ürünleri, yöresel lezzetler ve geleneksel lunapark ziyaretçileri bekliyor. Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan İznik Panayırı, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.