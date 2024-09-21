8’inci Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Oktay EVSEN

Kadıköy Belediyesi ve Şişli Belediyesi, 'İki Yaka Plakla Birleşiyor' sloganıyla düzenledikleri 2 günlük Plak Günleri etkinliğinin Kadıköy ayağı bugün saat 11.00’da Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda başlıyor.

Bugün saat 16.00'da, Gökhan Akçura'nın kılavuzluğunda "Plak Tarihinde Bir Yolculuk" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Yarın ise saat 15.00'te Paralel grubunun üyelerinin katılımıyla ‘Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikâyesi: Paralel’ başlıklı etkinlik düzenlenecek. Etkinliğin finalinde ise BaBa ZuLa konseri var. Konser yarın saat 20.00’da Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenecek.