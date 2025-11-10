9.05’te siren çalmadı: Bulancak Belediyesi’nden açıklama

Giresun'un Bulancak ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde çalması siren sistemi devreye girmedi.

Bulancak Belediyesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, saat 09.05'te çalması gereken genel siren sisteminin, teknik ve kontrol dışı nedenlerden ötürü devreye girmediği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile görüşme sağlandığı kaydedildi.

BTK'nin belediyeye aktardığına bilgiye göre yüksek frekans karışımı nedeniyle sistem otomatik olarak devre dışı kaldı.

"YÜKSEK FREKANS KARIŞIMI NEDENİYLE DEVRE DIŞI KALDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. İlçemizde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Programı kurumlarımızın titiz hazırlıklarıyla planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak saat 09.05’te çalması gereken genel siren sistemi, teknik ve kontrolümüz dışındaki nedenlerden ötürü devreye girmemiştir. Konu hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu ile yapılan görüşmede, siren çalınma anında yüksek frekans karışımı nedeniyle sistemin otomatik olarak devre dışı kaldığı bilgisi alınmıştır. Buna rağmen tören alanında bulunan resmi araçlardan çalınan sirenlerle program eksiksiz şekilde tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."