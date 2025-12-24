9,2 milyonluk saatle TBMM oturumuna katılan AKP'li Hatipoğlu'nun şirketi, üretim kapasitesini yüzde 76 artırıyor

AKP’li Nebi Hatipoğlu’nun şirketi Europen Endüstri, kapı ve pencere tesisinde üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 76 artırma kararı aldı.

2023'teki seçimde İYİ Parti'den milletvekili seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun kolundaki lüks saat gündem olmuştu. Hatipoğlu, 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katılmıştı.

Halk TV'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre Hatipoğlu’nun şirketi Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında kapı ve pencere üretim tesisinde kapasite artışına gidildi. Şirket, üretiminin tamamını Avrupa pazarına ihraç eden tesisin yıllık üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

Şirket yıllık 850 bin adet olan üretim kapasitesini; yeni ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık yüzde 76 oranında artırdı.

Üretim kapasitesi Amerika kıtası başta olmak üzere genişleme hedefleri doğrultusunda 1 milyon 500 bin adede çıkarılacak.

Kapasite artışı için 5 milyon euro yatırım bütçesi belirlenirken yatırımın 2026 yılı içinde tamamlanarak 2027 yılında devreye alınmasının planlandığı belirtildi.