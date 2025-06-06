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9,3 milyon liralık dekoratif aydınlatma

AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin, 36 kalem dekoratif aydınlatma malzemesi için 9,3 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Dekoratif ürünler için gerçekleştirilen ihaledeki tek teklifi, AKP bayrağıyla poz veren Ali Doğan’ın şirketi verdi.

Güncel
  • 06.06.2025 05:00
  • Giriş: 06.06.2025 05:00
  • Güncelleme: 06.06.2025 05:00
9,3 milyon liralık dekoratif aydınlatma
Muhammed Ali Doğan
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

AKP idaresindeki belediyelerin fahiş harcamalarına bir yenisi daha eklendi. Hakan Bahadır’ın başkanlık koltuğunda oturduğu Bahçelievler Belediyesi, milyonlarca lira ödeyerek 36 kalem dekoratif aydınlatma malzemesi aldı. İhaleye, yalnızca bir şirketin teklif vermesi dikkati çekti.

Bahçelievler Belediyesi 16 Nisan’da, “dekoratif Aydınlatma Elemanları Alımı ve Montajı İşi” ihalesi açtı. 16 Nisan’da duyurusu yapılan ihale, 15 Mayıs’ta gerçekleşti. İhalenin sözleşmesi ise 29 Mayıs’ta imzalandı.

TEK TEKLİF

AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin, 36 kalem dekoratif aydınlatma elemanı için 29 Mayıs'ta imzaladığı sözleşmenin bedeli, 9 milyon 389 bin TL oldu. İhaleye yalnızca bir şirket teklif verdi. Belediye ile sözleşme imzalayan ihaledeki tek teklif sahibi şirketin, Madis Enerji isimli şirket olduğu belirtildi.

Madis Enerji’nin sahibinin, Muhammed Ali Doğan isimli kişi olduğu bildirildi. Doğan’ın, siyasi iktidara yakınlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya konuldu. Bahçelievler Belediyesi’nden 9,3 milyon TL’lik ihale alan şirketin sahibi Doğan’ın, AKP’ye oy attığı pusulanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması ve AKP bayrağıyla çektirdiği fotoğraflara da sosyal medya hesabında yer vermesi dikkati çekti.

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KARDAN ADAM DEKORU

Belediyenin 9,3 milyon TL’ye aldığı dekoratif aydınlatma elemanlarından bazıları, ihale dosyasında şöyle sıralandı:

Fotoğraf Çekim Çerçevesi ve Kardan Adam Dekoru

Sarmaşık Dış Mekân Aydınlatma

Ramazan Davulcusu Dekoru

Mutlu Yıllar Yazısı

Hayırlı Ramazanlar Yazısı

Dekoratif Aydınlatma Direği

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