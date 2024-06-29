9,4 milyon kişi GSS borçlusu

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyen işsizlerin sayısı Ocak-Nisan döneminde 9,5 milyona dayandı. 2026’da 9 milyona ulaşmayı hedefleyen bakanlık henüz 2024’ün ilk çeyreğinde 9,4 milyonu geçti.

AKP’nin 4 milyon 235 bin 904 haneyi sosyal yardıma mahkum eden ekonomi politikasının yarattığı buhran, yurttaşın en temel haklara erişimini de güçleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemeleri” verileri, milyonlarca yurttaşın GSS borçlusu olduğunu gözler önüne serdi.

İktidarın, “Çağ atlattık” dediği sağlık sistemi, uzmanların uyarılarına kulak tıkanarak hazırlanan politikalar ile hemen her yıl daha fazla tahrip edildi. Bütçede karadelik haline gelen şehir hastaneleri, hekimlerin çalışma koşulları ve randevu sisteminde yapılan değişiklikler hem yurttaşı hem de sağlık çalışanlarını zor durumda bıraktı. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla zorunlu statüsünde uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası uygulaması ise sağlık sistemindeki tahribatı daha da derinleştirdi.

Ödeme gücü olmayan milyonlarca yurttaş, AKP’nin seçim beyannamesinde, “Türk mucizesi” olarak tanımlanan GSS uygulaması nedeniyle sağlık hizmetine erişememe riskiyle karşı karşıya kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe teklifinde 8 milyon 967 bin 143 olarak öngörülen 2024 yılında GSS borcu bakanlık tarafından ödenen kişi sayısı, yılın henüz ilk çeyreğinde 9,5 milyona dayandı. Bakanlığın verilerine göre, 2024’ün Ocak-Nisan döneminde GSS borcu bakanlıkça karşılanan kişi sayısı 9 milyon 444 bin 458 oldu. Toplam 9,4 milyon kişinin GSS borcu için bütçeden 35 milyar 729 milyon 516 bin TL ödeme yapıldı.

ÇARPICI ARTIŞ

GSS borçlusu kişi sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim ise çarpıcı tabloyu ortaya koydu. 2018 yılında 6 milyon 945 bin olan GSS borcu sosyal yardımla ödenen kişi sayısı, 2019-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 7 milyon 524 bin 138

2020: 7 milyon 810 bin 588

2021: 9 milyon 488 bin 441

2022: 9 milyon 21 bin 162

2023: 9 milyon 444 bin 458