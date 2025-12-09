9 Aralık 2025 Pazartesi Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın ve Tam Altın Fiyatları

Altın piyasası haftaya hareketli başladı. Küresel ekonominin görünümü, Fed’in yarınki kritik faiz kararı ve ons altındaki yön arayışı, yatırımcıların odağını altına çevirmiş durumda. Peki 9 Aralık 2025 Pazartesi günü gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve tam altında son durum nedir? İşte serbest piyasa verilerine dayanan güncel altın fiyatları ve uzman değerlendirmeleri…

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI – 9 ARALIK 2025

Aşağıdaki tablo, 9 Aralık 2025 Pazartesi günü saatlik serbest piyasa altın fiyatlarını göstermektedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Altın (TL/Gr) 5.727,96 5.728,74 -0,14% 11:07 22 Ayar Bilezik 5.262,24 5.293,79 -0,26% 11:07 Altın (ONS) 4.187,07 4.187,63 -0,09% 11:22 Altın ($/kg) 133.847,00 133.865,00 -0,17% 11:07 Altın (Euro/kg) 155.920,00 155.941,00 -0,17% 11:07 Cumhuriyet Altını 37.565,00 37.781,00 -0,25% 11:07 Yarım Altın 18.840,00 18.966,00 -0,25% 11:07 Çeyrek Altın 9.420,00 9.483,00 -0,25% 11:07 Reşat Altını 37.597,47 37.813,95 -0,16% 11:08 Kulplu Reşat Altını 37.599,69 37.816,20 -0,16% 11:08 22 Ayar Altın TL/Gr 5.257,04 5.490,42 -0,25% 11:08 18 Ayar Altın TL/Gr 4.181,41 4.181,98 -0,14% 17:07 14 Ayar Altın TL/Gr 3.176,36 4.270,32 -0,22% 11:08 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.973,28 94.459,54 0,17% 17:11 Kapalı Çarşı Beşli Altın 188.270,89 191.943,64 0,17% 17:11 Gremse Altın 92.373,28 95.099,35 0,17% 17:11 Ata Altın 38.351,48 39.396,36 0,17% 17:11 Tam Altın 37.189,31 37.923,41 0,17% 17:11 Külçe Altın ($) 135.850,00 135.950,00 -0,19% 17:12 Has Altın 5.699,32 5.700,09 -0,14% 11:03 Hamit Altın 37.597,47 37.813,95 -0,16% 11:08

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altının gramı güne düşüşle başladı ve 5.726 TL seviyesinde işlem görüyor. Dün ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü %0,2 düşüşle 5.736 TL’den kapatmıştı. Bu sabah ise düşüş trendi sürüyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 9.486 TL (satış)

9.486 TL (satış) Yarım altın: 18.966 TL (satış)

18.966 TL (satış) Tam altın: 37.923 TL (satış)

37.923 TL (satış) Cumhuriyet altını: 37.809 TL (satış)

37.809 TL (satış) Ons altın: 4.181 dolar

FED BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Para piyasalarında Fed’in politika faizini %89 olasılıkla 25 baz puan indireceği fiyatlanıyor. Ancak enflasyonun güçlü görünümü ve Fed yetkililerinin devam eden şahin tutumu, altın fiyatlarında yön bulmayı zorlaştırıyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD’de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve Almanya dış ticaret verilerini izliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Kısa vadede altın fiyatlarının seyrini Fed’in yarınki kararı belirleyecek.

Yükselişi destekleyen unsurlar:

Fed’in faiz indirim beklentisinin sürmesi

Küresel ekonomik belirsizlikler

Güvenli liman talebinin canlı kalması

Düşüşü destekleyen unsurlar:

Fed’in şahin tonda mesaj vermesi

ABD ekonomisinin güçlü performansı

Enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği ihtimali

Analistlere göre ons altın 4.180–4.200 dolar aralığında tutunamazsa aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Ancak Fed’in indirim sinyali vermesi hâlinde kısa vadeli bir yukarı ivme beklenebilir.

ALTIN PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Yurt içinde veri akışının sakin olduğu bugün, yatırımcıların ana odağı küresel piyasalarda. Gram altında sakin fakat aşağı yönlü bir görünüm hâkim. Ons altın tarafında ise Fed öncesi temkinli fiyatlama öne çıkıyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 9 Aralık 2025 sabahı itibarıyla 5.726 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satışı 9.486 TL seviyesinde.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın 4.181 dolar düzeyinde.

Altın fiyatları bugün neden düştü?

Ons altındaki gerileme ve Fed öncesi temkinli seyir, düşüşte etkili oldu.

Altın fiyatları yükselir mi?

Fed’in faiz indirim sinyali vermesi hâlinde altında yükseliş eğilimi görülebilir.

Altın almak için uygun zaman mı?

Kısa vadeli yön Fed kararına bağlı olduğundan yatırımcıların açıklamaları takip etmesi önemlidir.

SONUÇ

9 Aralık 2025 Pazartesi günü altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve Fed beklentileri doğrultusunda sınırlı düşüş gösteriyor. Gram, çeyrek ve tam altında günün ilk saatlerinde yatay-aşağı yönlü bir görünüm öne çıkarken, gözler yarınki faiz kararında olacak. Altının yönü, Fed’in vereceği mesajlarla netleşecek.