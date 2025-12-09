9 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Atamaları

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete, kritik düzenlemeler ve önemli atama kararlarıyla yayımlandı. 33102 sayılı Resmi Gazete’de; Cumhurbaşkanlığı Kararları, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin kadro düzenlemeleri, yeni yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararları yer aldı. Vatandaşlar tarafından sıkça aranan “Bugün Resmi Gazete’de neler var?”, “9 Aralık Resmi Gazete atamaları yayımlandı mı?” soruları yanıt buldu. İşte, 9 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları ve tüm detaylar…

9 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE – YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Kararları

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda önemli değişiklikler içeriyor. Ayrıca bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro iptal ve ihdas işlemleri gerçekleştirildi.

Karar No Karar Başlığı 2025/469 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2025/470 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar 2025/471 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

9 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de enerji, spor, tarım, havacılık ve sağlık alanlarını doğrudan ilgilendiren bir dizi yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşlara Ayni ve Nakdî Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Hakkında Yönetmelik

Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06/11/2025 tarihli ve 2025/2120 sayılı kararı yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

Bugünkü Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli tarihlere ait dört farklı kararı yer alıyor. Bu kararlar hem bireysel başvurular hem de iptal davalarına ilişkin hükümlerin detaylarını içeriyor.

AYM’nin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2022/107, K: 2025/146 Sayılı Kararı

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/54, K: 2025/163 Sayılı Kararı

AYM’nin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/88, K: 2025/166 Sayılı Kararı

AYM’nin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2022/121, K: 2025/190 Sayılı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

9 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet. 33102 sayılı 9 Aralık 2025 Resmi Gazete yayımlandı ve kararlar erişime açıldı.

Bugün Resmi Gazete’de hangi atama kararları yer aldı?

Bugünkü Resmi Gazete’de kamu kurumları ve KİT’lere yönelik kadro değişiklikleri, iptal ve ihdas kararları yer aldı.

Hangi yönetmelikler değiştirildi?

Enerji, tarım, spor, havacılık ve sağlık alanında çeşitli yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Özellikle Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına ilişkin düzenlemeler dikkat çekiyor.

Bugün hangi AYM kararları yayımlandı?

Anayasa Mahkemesi’nin 2025 yılına ait dört farklı kararı yayımlandı.

Resmi Gazete PDF nasıl indirilir?

Resmi Gazete PDF sürümüne, Resmi Gazete’nin resmi internet sitesi üzerinden “Günlük Gazete” bölümünden ulaşılabilir.

